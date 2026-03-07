A sus 89 años, Buddy Guy gana nuevos fans con Sinners

La leyenda del blues Buddy Guy está ganando una oleada de nuevos fans, algunos de lugares sorprendentes, gracias a su papel en la película nominada al Oscar Sinners.

Después del estreno de la película, fui a un supermercado donde he comprado durante 35 años”, dijo Guy con una sonrisa.

La chica que siempre me mira empezó a gritar. Pensé que había hecho algo mal. Me dijo: ‘¡Estás en la película!’. Le dije: ‘No gritaste en los últimos 35 años que me has visto’”, relató.

Ambientada en Mississippi en 1932, Sinners está protagonizada por Michael B. Jordan como los gemelos idénticos Smoke y Stack, quienes regresan a casa desde Chicago para abrir un bar de mala muerte en un antiguo aserradero. Su gran noche de estreno da un giro sobrenatural cuando unos vampiros irrumpen en la fiesta.

El director Ryan Coogler dice que elegir a Guy tuvo un significado especial. “Buddy Guy fue el último músico de gira al que mi difunto tío James solía ver”, dijo. “Fue un honor tenerlo en esta película”.

Fotos: Reuters / Cortesía Warner Bros.

Guy expresó que aceptó al instante cuando Coogler lo contactó en su club de Chicago, Buddy Guy’s Legends. “Creo que vendí otro álbum después de eso”, bromeó Guy.

Ahora con 89 años, Guy aún atribuye todo a escuchar a B.B. King en la radio cuando era niño en la Luisiana rural. Demasiado pobre para comprar cuerdas de guitarra, las hizo con alambre de malla. “Me salía sangre de los dedos”, comentó. Atribuye todo lo que aprendió a King y a otros bluesmen.

Nacido en una familia de aparceros, Guy no vio tuberías hasta finales de su adolescencia. Se mudó a Chicago a finales de la década de 1950, trabajando de día como conductor de grúa y tocando por la noche por 2 dólares. Incluso después de nueve premios Grammy, incluyendo el premio de este año al Mejor Álbum de Blues Tradicional, Guy todavía se siente un poco aturdido por la atención.

Hay guitarristas que tocan cinco veces mejor que yo”, dijo. “Vienen a preguntarme qué hacer, y les digo: ‘¡Qué demonios!’”.

A punto de cumplir 90 años, bajar el ritmo no está en sus planes. Comenzará su gira de cumpleaños en Toronto después de sus conciertos en Australia, con el objetivo, como siempre, de “hacer sonreír a alguien”.

En cuanto a su legado, Guy lo mantiene simple: “Que quería a todo el mundo. Si todos fueran como yo, no habría un solo loco en el mundo”.

Sinners, distribuida por Warner Bros. Pictures, lidera los Oscar de este año con 16 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director para Coogler y Mejor Actor para Jordan.

cva*