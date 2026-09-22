La alfombra azul volvió a ser viral pese a las restricciones en el inicio de la era de Zidane

El inicio de la era de Zinedine Zidane al frente de la Selección de Francia comenzó con un firme golpe de autoridad institucional que altera de forma drástica el habitual escaparate mediático de los futbolistas galos. Con el objetivo primordial de erradicar todo tipo de distracciones externas antes de los duelos de la UEFA Nations League ante Turquía y Bélgica, el nuevo director técnico prohibió el acceso a la prensa escrita, camarógrafos y fotógrafos durante la llegada de los jugadores convocados al complejo de entrenamiento de Clairefontaine.

A pesar de esta severa restricción de privacidad, el arribo del plantel volvió a volverse viral en las plataformas digitales, reavivando el interés en la célebre alfombra azul, un espacio donde los jugadores acostumbraban lucir atuendos extravagantes y de alta costura como si se tratase de una semana de la moda en París. Aunque la intención de Zidane era dar por terminado este polémico fenómeno para priorizar el rendimiento deportivo, las propias cuentas oficiales de la Federación Francesa de Futbol (FFF) difundieron videos controlados de los futbolistas a su llegada a la concentración por un tema comercial con uno de sus patrocinadores, manteniendo vivo el interés masivo del público.

El impacto estricto en el estilo de Jules Koundé

El principal afectado en el plano visual bajo este nuevo régimen de disciplina ha sido, sin duda, Jules Koundé. El defensor del FC Barcelona se había consolidado en los últimos años como el auténtico referente de estilo de vanguardia en Les Bleus, acaparando los principales titulares por sus arriesgadas elecciones de calzado, faldas y accesorios de diseñador. En esta ocasión de estreno técnico, sin embargo, Koundé se alineó a las directrices de sobriedad y lució un atuendo sumamente discreto e informal en tono caqui.

Lejos de disipar el interés por las marcas de lujo que suelen vestir a los seleccionados, el veto a los fotógrafos comerciales en Clairefontaine detonó un pico histórico de interacciones en el mercado secundario de reventas.

Las prendas y chaquetas de colecciones cápsula que el central francés e Ibrahima Konaté popularizaron en convocatorias pasadas registraron búsquedas masivas, duplicando sus cotizaciones en plataformas de ropa de gama alta y confirmando que la convergencia entre cultura urbana y fútbol internacional posee una inercia comercial muy difícil de frenar por normativas disciplinarias.