¡Zidane tiene lista su primera convocatoria en la selección de Francia para la Nations League!

La UEFA Nations League se acerca así como el debut del histórico ex futbolista y director técnico, Zinedine Zidane, quien ya tiene a sus elegidos para representar a Francia en esta justa. En esta ocasión, 23 futbolistas jugarán con la selección de Francia, de los cuales únicamente 14 de ellos fueron seleccionados con anterioridad en la Copa del Mundo 2026.

Zidane para este llamado decidió conservar a varias de las estrellas de la Francia, algunos de ellos son: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ibrahima Konaté, entre otros.

Por otra parte, también se dio oportunidad a cinco jugadores que no habían sido convocados anteriormente con Les Bleus en la categoría mayor, como: Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha, Andy Diouf y Estéban Lepaul.

¿Cuándo juega Francia en la Nations League?

La selección francesa quedó ubicada en el grupo A1, donde se enfrentará a partir de este 25 de septiembre a las selecciones de Turquía, Bélgica e Italia.

25 de septiembre: Turquía VS Francia (Estadio de Kocaeli )

28 de septiembre: Bélgica VS Francia ( Estadio Rey Balduino )

Estadio Rey Balduino 2 de octubre: Francia VS Italia ( Estadio de Francia)

5 de octubre: Francia VS Bélgica ( Estadio de Francia )

Estadio de Francia 12 de noviembre: Italia VS Francia ( Estadio de San Siro )

15 de noviembre: Francia VS Turquía ( Estadio Matmut Atlantique )

Zidane al frente de la selección francesa

Tras su histórico paso por el Real Madrid, Zinedine Zidane expresó haber hecho a un lado todas las ofertas para poder dirigir a Francia en este próximo ciclo mundialista rumbo al 2030.

Zizou siempre se caracterizó por ser un líder dentro y fuera de la cancha, por lo que el estratega cuenta con toda la experiencia para hacer que Francia tenga un desempeño inolvidable en sus próximos torneos internacionales.

Su primera oportunidad viene con la Nations League, donde se probará a nivel selección con Les Bleus y el mundo podrá ver esta nueva etapa del futbol francés, liderada por uno de los mejores entrenadores del mundo, después de la era de 14 años de Didier Deschamps.