¿Y Santi Gimenez? AC Milan, a punto de fichar a Goncalo Ramos

El AC Milan ha intensificado su actividad en el mercado de fichajes mientras se disputa el Mundial 2026, con la clara intención de reforzar su plantilla de cara a un ambicioso nuevo proyecto deportivo.

Los Rossoneri buscan dar un salto de calidad en todas las líneas, especialmente en ataque, para volver a pelear por el Scudetto y tener un papel destacado en competiciones europeas.

Goncalo Ramos fue campeón de Champions con el PSG REUTERS

Bajo la dirección de la nueva directiva y con el apoyo del propietario Gerry Cardinale, el club italiano no quiere esperar más en la cuestión de fichajes e incluso, están cerca de cerrar a su primer refuerzo.

El Milan ya tendría cerrado a Gonçalo Ramos

De acuerdo con Fabrizio Romano, el AC Milan ya habría alcanzado un principio de acuerdo para incorporar al delantero portugués Gonçalo Ramos. El acuerdo con el PSG estaría muy avanzado y solo faltarían algunos detalles para hacerlo oficial.

Ramos, de 24 años, llega como uno de los delanteros más prometedores de Europa. En las últimas temporadas ha demostrado gran olfato goleador tanto en la Primeira Liga como en competiciones internacionales con la selección portuguesa.

El traspaso rondaría los 75 millones de euros más variables, y el jugador firmaría un contrato hasta 2030 con un salario importante. Para el Milan representa una inversión clave en ataque y un mensaje claro de ambición al resto de la Serie A.

¿Qué pasará con Santiago Gimenez? Su futuro está en el aire

La llegada de Gonçalo Ramos complica seriamente la situación de Santiago Gimenez en el Milan. El mexicano, que llegó con expectativa de ser protagonista, ahora enfrentará una competencia directa y de alto nivel en la posición de ‘9’.

Santiago Gimenez cierra una nueva temporada en Europa; de mantenerse en el Milan, no jugará Champions League. AFP

Hasta el momento, el técnico Ruben Amorim no ha dado una postura clara sobre el futuro del delantero azteca.

Las rotaciones, la lesión que tuvo y el bajo rendimiento en momentos clave han generado dudas internas sobre sí Gimenez entra en los planes a largo plazo del proyecto.

Gimenez deberá demostrar su valía en los próximos partidos del Mundial si quiere ganarse un lugar, de lo contrario, una salida en este mercado de verano no estaría descartada.