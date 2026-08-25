Xavi Hernández promete futbol ofensivo con Países Bajos: “Estaremos más cerca de ganar”

Xavi Hernández ya tiene claro el estilo que buscará implementar como nuevo entrenador de la Selección de Países Bajos: un equipo protagonista, ofensivo y con buen trato de balón.

Durante su presentación, el técnico español aseguró que su objetivo será recuperar el futbol vistoso que históricamente ha identificado al combinado neerlandés y construir una selección capaz de competir por grandes resultados.

Si jugamos bien al fútbol, tomando la iniciativa, dominando el juego, jugando de manera ofensiva, estaremos más cerca de ganar y de conseguir resultados”, señaló Xavi en conferencia de prensa.

Xavi quiere recuperar el futbol de Países Bajos

El estratega recordó que desde su infancia ha seguido al combinado neerlandés y destacó el estilo de juego que tradicionalmente ha caracterizado a la selección.

Recuerdo que cuando era niño veía a Países Bajos y se podía ver buen fútbol. Y ese es mi objetivo: jugar bien al fútbol para poder estar orgulloso”, explicó.

Xavi buscará trasladar esa filosofía a una selección histórica que pretende recuperar protagonismo bajo su dirección.

Xavi, después de Guardiola y Slot

El director deportivo del futbol neerlandés, Nigel de Jong, reveló que antes de elegir a Xavi Hernández, la federación tuvo contacto con Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, y Arne Slot, extécnico del Liverpool.

La situación no incomodó al nuevo seleccionador, quien incluso tomó con humor el hecho de haber sido considerado después de ambos entrenadores.

“Bueno, no está mal la posición después de Guardiola y después de Slot, ¿no? No me importa si soy el tercero o el décimo”, respondió.

¿Cuándo debuta Xavi con Países Bajos?

El debut de Xavi Hernández al frente de la Selección de Países Bajos será el 24 de septiembre, cuando enfrente a Alemania en un partido correspondiente a la Liga de Naciones de la UEFA.

El duelo marcará el inicio de la nueva etapa de Xavi, quien buscará que su equipo tenga la iniciativa, domine la posesión y vuelva a ofrecer un futbol atractivo.