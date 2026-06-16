¡Regreso histórico! Serena y Venus Williams sacuden al tenis y jugarán juntas en Wimbledon 2026

Las legendarias Serena y Venus Williams volverán a unir fuerzas para desatar una vez más la locura en el complejo del All England Club. La organización de Wimbledon confirmó este martes que las icónicas tenistas estadunidenses competirán en el cuadro de doble femenino de The Championships 2026, torneo de máxima categoría que se disputará del 29 de junio al 12 de julio sobre el césped del complejo londinense.

El sorpresivo anuncio se dio a conocer como parte de la lista de invitaciones especiales (wild cards) otorgadas por el comité organizador del certamen británico. Ambas jugadoras decidieron retomar su actividad competitiva profesional tras haber puesto pausas prolongadas a sus trayectorias: Venus regresó formalmente al circuito de la WTA en el verano de 2025, mientras que Serena volvió a la acción a comienzos de junio en el torneo de Queen’s, afinando su preparación física para esta gran cita.

Una dinastía inigualable de 21 trofeos en el All England Club

La historia del tenis moderno no se puede entender sin el absoluto dominio que la dupla norteamericana impuso sobre la superficie de hierba de forma individual y colectiva:

Serena Williams: Suma siete coronas individuales en La Catedral (23 entre todos los Grand Slams) y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 . Además, ostenta un título de dobles mixtos junto a Max Mirnyi en 1998.

Suma siete coronas individuales en La Catedral (23 entre todos los Grand Slams) y la medalla de oro en los . Además, ostenta un título de dobles mixtos junto a Max Mirnyi en 1998. Venus Williams: Registra cinco campeonatos individuales (siete en todos los Grand Slams) en este mítico torneo de Grand Slam.

Como pareja en la modalidad de dobles, las hermanas Williams han conquistado el trofeo de Wimbledon en seis ocasiones, firmando su última consagración en la edición de 2016. Asimismo, se colgaron la presea dorada en dobles femeniles durante la justa olímpica de Londres 2012.

Entre campeonatos individuales, éxitos de dobles y distinciones olímpicas, la cuenta combinada de la dinastía Williams asciende a la estratosférica cifra de 21 trofeos y medallas dentro del All England Club."

El retorno de una de las parejas más ganadoras de la historia

Fuera del césped inglés, las estadunidenses también marcaron una época dorada. A nivel general de torneos de Grand Slam, la temible e histórica dupla ha conquistado un total de 14 títulos de dobles jugando juntas. Su reaparición conjunta en el torneo de tenis más prestigioso del planeta revive una de las rivalidades y sociedades más emblemáticas del deporte mundial, donde su potencia y letal servicio las vuelven a colocar en el foco de atención internacional.