Wembanyama firma por 252 millones y asegura su futuro con los Spurs

Los San Antonio Spurs aseguraron el futuro de su franquicia al firmar a Victor Wembanyama con una extensión de contrato por cinco años y 252 millones de dólares, el máximo permitido bajo la escala salarial para jugadores que concluyen su contrato de novato.

El acuerdo, que además contempla una opción de jugador para la quinta temporada, fue alcanzado apenas un día después de que la organización quedara eliminada por los New York Knicks en cinco partidos durante las Finales de la NBA.

Con ello, los Spurs blindan a la figura alrededor de la cual pretenden construir un equipo contendiente durante los próximos años, mientras que el francés dejó claro que su intención siempre fue permanecer en la organización.

Familia de los Spurs, he venido para quedarme. Haré lo que haga falta", escribió Wembanyama en sus redes sociales tras hacerse oficial la extensión.

La inversión del futuro

A sus 22 años, el francés ya es considerado uno de los jugadores más dominantes de la liga y una de las caras de la nueva generación de estrellas de la NBA.

Después de la eliminación en los playoffs, Wembanyama reconoció que la experiencia vivida servirá como impulso para el futuro del equipo.

La renovación llega tras la mejor temporada de la carrera del francés, quien confirmó todas las expectativas que generó desde su llegada a la NBA.

Durante la campaña anterior fue elegido Jugador Defensivo del Año, lideró la liga con 3.08 tapones por partido, disputó su segundo Juego de Estrellas, el primero como titular, y fue incluido en el Primer Equipo All-NBA.

Además, se convirtió apenas en el sexto jugador en la historia de los Spurs en iniciar un All-Star, uniéndose a nombres históricos como George Gervin, Alvin Robertson, David Robinson, Tim Duncan y Kawhi Leonard.

En la fase regular disputó 64 partidos, con promedios de 25 puntos, 11.5 rebotes, 3.1 asistencias, 3.08 bloqueos y 1.03 robos por encuentro.

Su dominio también quedó reflejado en los libros de historia. Wembanyama pasó a ser apenas el séptimo jugador de la NBA capaz de promediar al menos 25 puntos, 10 rebotes y tres tapones en una misma temporada.

Entre sus actuaciones más memorables destacó el doble-doble más rápido en la historia de la liga, conseguido el 30 de marzo frente a los Chicago Bulls, cuando registró 10 puntos y 10 rebotes en apenas ocho minutos y 31 segundos.

El proyecto de San Antonio también ilusiona por el rendimiento colectivo mostrado durante la campaña pasada. El quinteto conformado por Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell y Julian Champagnie terminó con marca de 21 victorias y tres derrotas, además de registrar un diferencial de +18.5 puntos por cada 100 posesiones, el segundo mejor de toda la NBA, únicamente por detrás del campeón Oklahoma City.

Con la renovación de su máxima figura, los Spurs enviaron un mensaje claro al resto de la liga: el proyecto encabezado por Victor Wembanyama apenas comienza y la franquicia confía en que el francés será el líder de una nueva etapa de protagonismo en la NBA.