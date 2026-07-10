FIFA donará un millón de dólares para apoyar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

La FIFA anunció que destinará un millón de dólares para apoyar a las víctimas de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Los recursos serán entregados a través del Fondo Humanitario de la Fundación FIFA, mecanismo que el organismo utiliza para atender emergencias derivadas de desastres naturales y otras crisis sociales. De acuerdo con el anuncio, la donación tiene como objetivo respaldar las labores de atención inmediata y contribuir al proceso de recuperación de las comunidades afectadas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó la solidaridad del futbol mundial con el pueblo venezolano y aseguró que el organismo busca acompañar al país en uno de los momentos más complicados que ha enfrentado.

El pueblo de Venezuela cuenta con la plena solidaridad de la familia del fútbol mundial durante este momento tan difícil. El fútbol tiene una capacidad única para unir e inspirar esperanza, especialmente en momentos de crisis. A través de la Fundación FIFA, nos enorgullece acompañar al pueblo de Venezuela y apoyar a las organizaciones humanitarias y a los socios locales que trabajan incansablemente para brindar asistencia urgente a los más afectados.

Por su parte, Mauricio Macri, presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, reiteró que la organización continuará respaldando las labores humanitarias que se desarrollan en el país sudamericano.

Todos en la Fundación FIFA expresamos nuestras condolencias a quienes se han visto afectados por este devastador terremoto. El fútbol tiene una extraordinaria capacidad para unir a las personas, especialmente en momentos de gran necesidad. A través de nuestro Fondo Humanitario, nos comprometemos a apoyar al pueblo de Venezuela y a respaldar a las destacadas organizaciones que trabajan incansablemente para brindar asistencia de emergencia a las comunidades afectadas.

La ayuda será canalizada a través del Fondo Humanitario de la Fundación FIFA

En el comunicado donde hizo oficial la donación, la FIFA explicó que el millón de dólares provendrá del Fondo Humanitario administrado por la Fundación FIFA, creado para responder a situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales o problemáticas sociales.

El organismo también destacó que la Federación Venezolana de Futbol ha puesto en marcha distintas iniciativas para colaborar con la población afectada desde que ocurrieron los sismos.

Asimismo, adelantó que más adelante dará a conocer la forma en que serán distribuidos los recursos y los proyectos específicos que recibirán el apoyo económico.

La decisión forma parte de las acciones de asistencia que la Fundación FIFA desarrolla cuando alguno de sus países miembros enfrenta una emergencia humanitaria.

Los sismos ocurrieron el pasado 24 de junio y causaron graves daños a numerosos edificios de vivienda e infraestructura. REUTERS

Los terremotos han dejado miles de víctimas

De acuerdo con los reportes de las autoridades venezolanas, los terremotos registrados el 24 de junio han provocado, hasta el momento, la muerte de al menos 4 mil 118 personas y más de 16 mil heridos.

Además, la emergencia ha dejado a más de 17 mil personas sin vivienda, situación que ha obligado a desplegar labores de asistencia y reconstrucción con el apoyo de instituciones nacionales e internacionales.

Con la aportación anunciada por la FIFA, el organismo busca contribuir a esos trabajos mediante el financiamiento de acciones de ayuda humanitaria y recuperación para las comunidades afectadas por uno de los desastres naturales más graves que ha enfrentado Venezuela en los últimos años.