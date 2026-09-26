¡Nuevo líder en la FMF! Presentarían a Enrique Nieto como Vicepresidente de Selecciones Nacionales

La Federación Mexicana de Futbol tendría un nuevo líder. Enrique Nieto, quien se desempeñaba como Secretario General Adjunto, sería el nuevo Vicepresidente deSelecciones Nacionales, en sustitución de Ivar Sisniega, quien dejaría el cargo.

Al asumir el cargo, a Enrique Nieto le reportarán Rafael Márquez y Duilio Davino en la Selección Mayor, así como a Andrés Lilini en las inferiores. Lo anterior, fue revelado por el periodista de la cadena Fox Corporation, Rubén Rodríguez.

La carrera de Enrique Nieto dentro del organismo es de al menos 15 años, según su cuenta personal de LinkedIn. Comenzó en 2011 como Ejecutivo de Operación Comercial, más tarde en 2015, fue ascendido a Gerente de Operación Comercial. Tres años más tarde, en 2018, fue designado como Director de Operaciones Internacionales.

En 2021 fue nombrado Director de Alianzas Estratégicas y recientemente, en 2023 se desempeñó como Director de Asuntos Internacionales para finalmente ser Secretario General Adjunto.

Nieto ya estaría ejerciendo el cargo a la espera de que se haga oficial por parte del organismo.

Enrique Nieto padre, cofundador de Promofut

Enrique Nieto es hijo del promotor de jugadores del mismo nombre y co-fundador de una de las agencias más importantes del país, Promofut. El otro socio en la agencia es el también promotor Eduardo Hernández y juntos han llevado las carreras de importantes ex futbolistas como Rafael Márquez y Javier “Chicharito” Hernández, entre muchos otros.