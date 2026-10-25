México mantiene paso perfecto en el Mundial Sub-15 y busca el liderato de grupo

La Selección Mexicana Sub-15 consiguió tres victorias consecutivas en la primera edición de la Copa del Mundo y Festival Sub-15 de la FIFA, que se disputa en Bakú, Azerbaiyán.

El equipo dirigido por Marvin Cabrera suma triunfos ante Hungría, Dominica y Siria, y este lunes afrontará sus últimos compromisos de la primera fase para definir su posición en el Grupo H.

El Tricolor ha marcado 15 goles en sus tres encuentros y recibido solamente dos. Sus resultados lo mantienen entre los equipos con mejor desempeño de su sector, junto a Malasia, que también registra tres victorias.

México supera a Hungría y golea a Dominica

El debut mexicano terminó con una victoria por 3-1 frente a Hungría. Marcelo Villarreal abrió su cuenta en el torneo y Aarón Muñoz firmó un doblete para darle ventaja al conjunto nacional. En la parte final, Kenez Speier descontó para los húngaros desde el punto penal, aunque no modificó el resultado favorable a México.

En su segundo compromiso, el equipo de Marvin Cabrera consiguió una goleada de 5-0 ante Dominica. Zamir Loyo marcó dos tantos antes del minuto nueve, mientras que Armando Soriano amplió la diferencia con anotaciones al 12 y al 22. Villarreal completó el marcador con el quinto gol del encuentro.

El tercer partido presentó un escenario distinto, pues Siria sorprendió al conjunto mexicano con una anotación temprana de Radwan Alhosrya. La respuesta del Tricolor llegó antes del descanso, cuando Xavier Soria, Aarón Muñoz y Jayden González marcaron para darle la vuelta al marcador.

Durante la segunda mitad, Villarreal y Loyo consiguieron sendos dobletes para ampliar la ventaja y establecer el 7-1 definitivo. Con esa actuación, México sumó su tercer triunfo y mantuvo una diferencia favorable de goles en la competencia.

Un formato internacional con partidos de ocho contra ocho

La primera edición del certamen reúne a 190 naciones distribuidas en grupos de cinco o seis selecciones. Los encuentros se disputan con ocho jugadores por equipo, en dos tiempos de 20 minutos y sobre una cancha de dimensiones reducidas, aunque las porterías conservan las medidas convencionales.

La competencia busca determinar a sus campeones mediante una segunda fase, en la que los equipos serán reorganizados en seis grupos según los resultados de la ronda inicial. Las selecciones con mejores registros competirán en el grupo A, cuyo ganador se proclamará campeón. Los demás sectores servirán para establecer la clasificación final.

Etiopía y Malasia, los últimos rivales de México

México ocupa el segundo lugar del Grupo H, empatado en número de victorias con Malasia. Este lunes enfrentará a Etiopía y posteriormente a los malasios, en una jornada que definirá al líder del sector y la ubicación de ambas selecciones para la siguiente fase.

El resultado de esos encuentros determinará el grupo en el que continuará el Tricolor. Terminar en el sector A será clave para mantener la posibilidad de disputar el título de esta primera edición del Mundial Sub-15.