Mateo Chávez crece en la Eredivisie pese al tropiezo del AZ Alkmaar

Poco queda de aquel Mateo Chávez que recorría con timidez los pasillos del AZ Alkmaar durante sus primeros días en Países Bajos. El futbol europeo le exigió acelerar el aprendizaje y el mexicano ha respondido con una evolución que comienza a darle mayor regularidad dentro del equipo.

Todavía tiene mucho camino por delante, pero el lateral izquierdo empieza a dar pasos firmes en una competencia que no concede demasiado tiempo para adaptarse. Su crecimiento también le abrió las puertas de su primera Copa del Mundo hace unos meses, una recompensa que parecía lejana cuando comenzó su aventura en el futbol neerlandés.

Este domingo, Chávez volvió a tener protagonismo al disputar 87’ minutos en la derrota del AZ Alkmaar por 0-2 frente al Twente. Cuando el encuentro parecía destinado a terminar sin goles, Sondre Orjasaeter y Joel Drommel aparecieron para romper el equilibrio y dejar sin recompensa el esfuerzo de los locales.

El resultado dolió, aunque no modifica el panorama de un AZ que sigue instalado en la zona alta de la clasificación. El equipo ocupa el quinto puesto, a cuatro puntos del líder Feyenoord, por lo que mantiene intactas sus aspiraciones de competir en los mejores torneos de Europa.

En ese recorrido, Chávez comienza a ganarse un espacio. Su perfil ofrece una combinación que gusta en el club: tiene personalidad para incorporarse al ataque, buscar profundidad y acompañar las jugadas ofensivas, pero también entiende que su trabajo no termina cuando pierde la pelota.

Corre, disputa los balones y se esfuerza por regresar para ayudar en defensa. Esa capacidad para participar en ambos lados de la cancha le permite sumar argumentos en una plantilla donde la regularidad se construye partido a partido.

La derrota ante Twente dejó un sabor amargo, pero el mexicano tendrá pronto otra oportunidad para mostrar cuánto ha avanzado. El siguiente compromiso será frente al Ajax, uno de los rivales más exigentes del campeonato y actual sublíder.

Para Chávez, el desafío será confirmar que su crecimiento no es pasajero. En Países Bajos ya dejó atrás la timidez de sus primeros días; ahora busca convertir los minutos y la confianza en un lugar cada vez más sólido dentro del AZ Alkmaar.