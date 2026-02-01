¿Volver al Club América? Álvaro Fidalgo revela detalles de su salida y reacción de la directiva

Ahora el horizonte de Álvaro Fidalgo se pinta de verdiblanco, los colores del Betis. El mediocampista entre lágrimas no ha dejado de agradecer el arropo que recibió del América desde hace cinco años, por lo que no descarta un eventual retorno al futbol mexicano.

“Cien por cien, no es un adiós ni un para siempre. Al final de cada día recibes los mensajes de cariño, la gente siempre estuvo conmigo, he cometido errores, eliminaciones, pero todo el mundo seguía apoyándome, que me iba a levantar, siempre me sentí muy querido, es algo que no voy a negar, no lo voy a sentir igual”, dijo Fidalgo en una emergente conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa.

Fiel a su estilo de mantenerse lejos de los escándalos, el futbolista español reconoció que factores como problemas personales empujaron su decisión por retornar a su país.

“A dónde ir, qué será de mí, todo lo que dejo atrás, quiero decir, es una decisión totalmente mía, meses difíciles en lo personal, no me gusta expresar mucho porque prefiero hablar de futbol. No pongo excusas, no fueron los mejores para mí estos últimos meses, eso hizo que la decisión -que ya quería tomar en lo futbolístico-, siempre me gusta exigirme. (Ayer en el estadio Ciudad de los Deportes) al medio tiempo tenía la piel de gallina, no sabía cómo reaccionar, muchas gracias, hay una foto que quedará para siempre”, explicó conmovido.

El Maguito también reveló que la decisión de salir del América hacia el futbol europeo de primera división la tomó desde mediados del año pasado, al tiempo que el equipo buscaba blindarlo con una renovación, la cual, no se concretó.

“La decisión la tomé en verano, el verano pasado, que quería volver a Europa, lo tenía muy claro, después de la cuarta final, el mundialito (derrota por la disputa de un boleto al Mundial de Clubes contra LAFC), ahí tomé la decisión, porque hubo cosas, problemas personales y los golpes de la rodilla, no pude estar al cien por ciento, tomé la decisión, se lo hice saber a Santiago Baños (presidente deportivo), él me preguntó qué quería hacer y de la mejor manera lo hablé con Diego Ramírez y Santiago, ellos querían renovar, fue decisión mía, Santiago me ayudó en todo… El tiempo dirá si estoy acertado o no, si alguien se siente decepcionado, lo siento mucho”.

Sobre las reacciones en el vestidor y con el cuerpo técnico de las Águilas, Álvaro Fidalgo reconoció episodios que terminaron con lágrimas. Al mediocampista de 28 años realmente le duele en el alma dejar al conjunto americanista.

“Todos saben la importancia que tiene para mí, tanto André Jardine y Paulo fueron padres para mí aquí en México, en estos meses, en lo personal eran los primeros en saberlo, si tenía que llorar, lo hice con ellos, tanto André, como Santiago Baños, Emilio Azcárraga, me dieron la oportunidad de renovar. Sabían que quería dar un paso a Europa, era una espinita clavada, necesitaba vivirlo, yo sé que esto, muchas veces les puede defraudar. De verdad, si alguien se sintió mal, ofendido, obviamente le pido perdón, es una decisión personal y mía”, reiteró.

Fidalgo tiene programado tomar un vuele este lunes rumbo a Sevilla, España, para concretar su fichaje con el Betis de LaLiga. A pesar de no renovar el contrato que finaliza este verano, las Águilas del América verán cerca de 2 millones de dólares por el traspaso.