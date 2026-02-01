América Femenil golea a Pumas 5-1 con hat-trick de Scarlett Camberos y es líder del Clausura 2026

El Clásico Capitalino de la Liga MX Femenil se pintó de amarillo. América Femenil goleó 5-1 a Pumas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026, con una actuación estelar de Scarlett Camberos, quien firmó un hat-trick para encaminar a las azulcremas al liderato general de la competencia.

Desde los primeros minutos, el conjunto dirigido por Ángel Villacampa mostró su intención de imponer condiciones en casa. Apenas al minuto 2, América había enviado el balón al fondo de las redes, pero la anotación fue anulada por fuera de lugar.

La insistencia tuvo recompensa rápidamente y al minuto 4, Nancy Antonio apareció dentro del área para rematar un centro preciso y marcar el 1-0 a favor de las locales.

Pumas Femenil reaccionó y logró el empate al minuto 19, cuando Angelina Hix, goleadora universitaria, conectó un sólido remate de cabeza que venció a Sandra Paños para el 1-1 momentáneo.

Pumas Femenil intentó reaccionar pero fue superado por el América MexSport

Antes del descanso, la guardameta Heidi González evitó la caída de su arco con una destacada atajada, pero la presión azulcrema continuó y al minuto 26, Scarlett Camberos apareció para marcar el 2-1, resultado con el que se fueron al medio tiempo.

En la parte complementaria, América mantuvo el dominio del encuentro. Al minuto 76, Irene Guerrero amplió la ventaja con el 3-1, y siete minutos más tarde, Camberos volvió a hacerse presente para firmar el 4-1.

Ya en tiempo agregado, al minuto 90, Scarlett Camberos cerró su participación perfecta al empujar el balón dentro del área y sellar el 5-1 definitivo, consumando así una contundente victoria en el Clásico Capitalino.

Con este resultado, Pumas Femenil perdió el invicto en el Clausura 2026 y se quedó con 13 puntos, aunque todavía dentro de puestos de liguilla. En tanto, América Femenil alcanzó el liderato general con 16 unidades, a la espera de lo que haga Rayadas en su compromiso ante Santos Laguna.