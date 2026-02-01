Roberto Medina admite dolor por perder Clásico Capitalino y promete revancha ante América Femenil

Roberto Medina, director técnico de Pumas Femenil, reconoció que le dolió la derrota en el Clásico Capitalino de la Liga MX Femenil ante América, aunque dejó claro que el resultado no cambia el rumbo del proyecto universitario y aseguró que habrá revancha ante las azulcremas.

“Entiendo lo que representa el rival y me duele muchísimo porque esto cambia la expectativa de lo que realmente es, pero solamente mandarle el mensaje a la gente de que habrá revanchas y en esas revanchas habrá tiempo para poder corregir cosas”, expresó el estratega auriazul tras el encuentro.

Medina aceptó que el duelo ante América sirvió como un parámetro para medir el avance del equipo, dejando en evidencia que Pumas Femenil aún tiene aspectos por corregir, especialmente ante rivales de mayor jerarquía.

“Hoy era un examen para nosotros para saber qué tanto hemos adaptado nuestro sistema de juego y hoy nos evidenciamos con la calidad de jugadoras que teníamos enfrente, porque hubo detalles que no hemos logrado solidificar y esto demanda seguir trabajando”, sentenció el técnico universitario.

América Femenil mantiene la mesura tras la goleada

Por su parte, Ángel Villacampa, entrenador de América Femenil, aseguró que, pese a la goleada conseguida en el Clásico Capitalino, el equipo no cae en excesos de confianza y mantiene los pies en la tierra en busca de consolidar su proyecto en la presente temporada.

“Las impresiones que tengo son muy buenas, porque platicamos en la semana que esto sería un parámetro para saber en qué momento estábamos, debido a que estamos construyendo un equipo muy ilusionante y con una capacidad muy importante, pero es verdad que se necesita tiempo”, señaló el estratega español.

El técnico de América Femenil no echa campanas al vuelo tras la victoria ante Pumas Edgar Berrios

Villacampa recalcó que la victoria ante Pumas no significa más que tres puntos, y que incluso en el triunfo hubo errores que deberán corregir de cara a los siguientes compromisos.

“No sé si América es el único equipo, pero sí de los pocos que no se queda con todo lo bueno cuando gana, sino que siempre estamos buscando la manera de ser mejores, porque en ese gol que recibimos hubo desatenciones evitables”, concluyó.