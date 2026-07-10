¡Haaland, hermano, ya eres mexicano! El delantero noruego reacciona a su canción al estilo banda

Erling Braut Haaland sigue ganando protagonismo durante la Copa del Mundo 2026, no solo por su actuación dentro de la cancha, sino también por el fenómeno que ha generado en redes sociales. El delantero de Noruega se ha convertido en uno de los futbolistas más populares del torneo y la celebración del “remo vikingo”, adoptada por toda la selección al finalizar sus partidos, ha sido replicada por miles de aficionados alrededor del mundo.

Ahora, el goleador noruego volvió a hacerse viral por una razón distinta. Una agrupación mexicana creó una versión de su ya popular canción con ritmo de banda y el video terminó llegando hasta el propio Haaland, quien reaccionó públicamente a la publicación.

La canción de Haaland al estilo banda llegó hasta el propio delantero

Durante la Copa del Mundo, aficionados comenzaron a utilizar una adaptación de la canción “Moskau”, del grupo alemán Dschinghis Khan, como acompañamiento para videos relacionados con Erling Haaland.

La popularidad del delantero hizo que esa versión se difundiera rápidamente en distintas plataformas y, con el paso de los días, comenzaron a aparecer nuevas adaptaciones.

Una de ellas fue realizada por la agrupación mexicana Banda La Prestigiosa, que llevó la canción al género de banda.

En el video, los integrantes del grupo aparecen realizando el ya característico “remo vikingo” antes de interpretar su propia versión dedicada al atacante noruego.

La publicación tuvo una gran respuesta entre los aficionados y terminó llegando hasta el propio Haaland.

Haaland y Manchester City reaccionan al video

La adaptación publicada por Banda La Prestigiosa también llamó la atención del Manchester City, club al que pertenece el delantero noruego.

Erling Haaland comentó la publicación en Instagram con un breve mensaje.

Los escucho.

El delantero acompañó su comentario con emojis de la bandera de México y un taco, lo que provocó una nueva ola de reacciones entre los usuarios.

El Manchester City también participó en la conversación y respondió al video con un mensaje igualmente breve.

Buena.

La interacción del futbolista y de su club impulsó todavía más el alcance de la publicación.

Hasta el momento, el video supera los cuatro millones de reproducciones, acumula más de medio millón de “me gusta” y suma miles de comentarios de aficionados mexicanos y noruegos que celebraron el intercambio en redes sociales.

Haaland está en la pelea por la Bota de Oro del Mundial. Reuters

Haaland mantiene el foco en la Copa del Mundo

Mientras su popularidad sigue creciendo fuera de la cancha, Erling Braut Haaland también continúa firmando la mejor actuación internacional de su carrera.

En su primera Copa del Mundo, el delantero registra siete goles en cinco partidos y se mantiene en la pelea por la Bota de Oro del torneo, ubicado a solo una anotación de Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Noruega disputará este sábado los cuartos de final frente a Inglaterra, encuentro en el que buscará seguir haciendo historia. El conjunto nórdico ya aseguró la mejor participación mundialista de su historia al superar los octavos de final que había alcanzado en Francia 1998 y ahora intentará instalarse entre las cuatro mejores selecciones del torneo.