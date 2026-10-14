Vinícius Jr. hace berrinche tras salir de cambio en el Real Madrid

La polémica con Vinícius Jr. en el Real Madrid continúa y tan solo unos minutos después de que se confirmara su sanción de cuatro partidos en LaLiga, el astro brasileño ya tuvo su primer episodio de ‘berrinche’ con José Mourinho en el banquillo.

Mientras el conjunto blanco se encontraba contra las cuerdas en Roma ante La Loba, Mourinho realizó un cambio que sorprendió a propios y extraños; con dos goles de desventaja ‘Special One’ decidió sustituir a ‘Vini’ y darle su lugar a su compatriota Endrick apenas al minuto 58’.

Vinícius Jr., visiblemente inconforme con la sustitución, salió del campo a paso lento y en cuanto llegó al banquillo no dudó en cuestionar la modificación.

Un aficionado desde la grada logró captar la situación desde un ángulo diferente al de la transmisión de televisión y se puede observar cómo es que Vinícius reprocha y pregunta: “¿Por qué me quita”?

Se desconoce a quien iban dirigidas las palabras de ‘Vini’, si es que iban al propio José Mourinho, algún miembro del cuerpo técnico o un compañero en el banquillo.

Real Madrid remontó sin ‘Vini’

Al final del encuentro este polémico cambio le terminó dando excelentes resultados a José Mourinho, pues una vez que el dorsal ‘7’ salió del campo el Real Madrid comenzó la épica remontada teniendo a Endrick como protagonista.

Importante mencionar que además de que el equipo funcionó de mejor manera ante su salida, Vinícius Jr. fue el responsable del tercer gol de la Roma al perder el balón en medio campo debido a que el brasileño trató de lucirse con una jugada de fantasía.

¿Se repite la historia con Vinícius Jr.?

El ver al Vinícius molesto por ser sustituido no es nada nuevo en el conjunto merengue, pues hay que recordar que el declive de Xabi Alonso arrancó por un episodio del mismo tipo.

En octubre del 2025 Real Madrid vencía a Barcelona en El Clásico de la primera vuelta de la temporada, pero la campaña quedó marcada por el berrinche de Vinícius al ser sustituido, abandonando a su equipo y yéndose hasta los vestidores. La relación con el DT quedó completamente fracturada y a la postre Xabi terminó siendo despedido.

Hoy, prácticamente un año después, ‘Vini’ vuelve a ser protagonista de una escena similar ahora con Mou en el banquillo.