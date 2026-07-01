El jubilado más rentable del deporte: Bobby Bonilla cobra millonario cheque de los Mets hasta 2035

Con cada nuevo 1 de julio llega una de las fechas más pintorescas e irónicas para los aficionados de las Grandes Ligas: el Bobby Bonilla Day. Este año, el exjardinero de 63 años recibió un cheque por 1,193,248.20 dólares por parte de los New York Mets, un depósito garantizado que percibe de forma anual desde 2011 y que continuará vigente hasta el año 2035, cuando el exjugador cumpla 72 años de edad.

El origen de este acuerdo, que con el tiempo se convirtió en una auténtica leyenda financiera de la MLB, nació de una estrategia corporativa fallida en el año 2000.

El fraude de Bernie Madoff detrás del contrato de los New York Mets

En aquella temporada, la directiva de la novena de Queens decidió cortar de su roster a Bobby Bonilla, a quien todavía le restaban 5.9 millones de dólares en su contrato. En lugar de liquidar la deuda de inmediato, los dueños de la franquicia propusieron diferir el pago a 25 años con un atractivo interés del 8% anual, condicionado a empezar a pagar una década después.

La razón detrás de esta polémica propuesta fue que los propietarios de los Mets tenían su capital invertido con el financiero Bernie Madoff, quien prometía rendimientos anuales de doble dígito. La apuesta terminó en una catástrofe financiera tras destaparse el histórico esquema Ponzi de Madoff, obligando al equipo neoyorquino a cumplir el costoso trato con el pelotero retirado.

Steve Cohen , el actual multimillonario dueño del equipo desde 2021, transformó la vergüenza financiera en una estrategia de marketing digital, celebrando el día en el Citi Field .

, el actual multimillonario dueño del equipo desde 2021, transformó la vergüenza financiera en una estrategia de marketing digital, celebrando el día en el . Bret Saberhagen también recibe un pago diferido de los Mets por 250,000 dólares anuales, acuerdo que concluye en 2028.

Otros casos de contratos diferidos