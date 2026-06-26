Mbappé y Haaland se transforman en guerreros de Dragon Ball Z antes de su choque en el Mundial

El balompié internacional y el universo de la cultura pop se han fusionado en el escenario más grande de todos. A escasas horas del silbatazo inicial del enfrentamiento más esperado de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, las plataformas digitales estallaron tras la difusión de una animación viral que transformó a las superestrellas Kylian Mbappé y Erling Haaland en guerreros legendarios de la icónica franquicia japonesa Dragon Ball Z.

El cortometraje animado, desarrollado y distribuido por la cuenta especializada Kalshi FC, superó de inmediato las 131 mil reproducciones, capturando a la perfección la narrativa de una rivalidad deportiva que ya adquirió dimensiones mitológicas. El clip muestra a un imponente ‘Haaland Buu’ desafiando desde las alturas de un rascacielos a un amenazante ‘Mbappiccolo’, ataviado con su clásica capa morada y destellos de energía.

Cifras de superguerreros en las áreas rivales

Más allá de la genialidad de la parodia animada, los números de ambos arietes en el Mundial justifican la analogía con los personajes de Akira Toriyama. Tanto el francés como el noruego registran un paso demoledor en el arranque del campeonato de la FIFA:

Poder de fuego : Ambos cuentan con cuatro anotaciones en apenas dos compromisos disputados.

: Ambos cuentan con en apenas dos compromisos disputados. Acoso al trono : Están un tanto atrás del argentino Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro del torneo.

: Están un tanto atrás del argentino en la carrera por la Bota de Oro del torneo. Legado histórico: Mbappé, a sus 27 años, alcanzó la línea del histórico Miroslav Klose al registrar 16 goles totales en las Copas del Mundo.

Dos estilos opuestos en busca de la inmortalidad

El choque de Mbappé y Haaland en el Mundial es de los más esperados entre los aficionados. Las estadísticas históricas con sus representativos nacionales reflejan un duelo sumamente equilibrado; mientras que Haaland, atacante del Manchester City, presume una efectividad aterradora de 59 goles en 52 partidos con Noruega, Mbappé, estrella del Real Madrid, ostenta 60 tantos en 100 apariciones con la playera de Francia.

¿Cuándo es el partido Francia vs. Noruega en el Mundial?



La definición del Grupo I del Mundial con el duelo Francia vs. Noruega será este viernes 26 de junio a las 15:00 horas (13:00 horas tiempo de la Ciudad de México) en el Estadio Boston.