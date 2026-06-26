¡Se acabó la paciencia! Los Mets echan a Carlos Mendoza tras el fracaso del equipo más caro de MLB

La paciencia se agotó en la Gran Manzana ante el fracaso deportivo más costoso del año. Los New York Mets hicieron oficial este viernes el despido del manager venezolano Carlos Mendoza, nombrando de manera inmediata a Andy Green como timonel interino para intentar frenar una de las campañas más decepcionantes e indefendibles en la historia moderna de las Grandes Ligas.

La drástica decisión de la gerencia responde al colapso de un proyecto diseñado exclusivamente para conquistar la Serie Mundial. Los Metropolitanos inauguraron el año con una nómina récord de 358 millones de dólares —la más alta de toda la MLB—, a la cual se le suman 124 millones adicionales bajo el concepto de impuesto de lujo.Cifras de una pesadilla en la Liga Nacional

El multimillonario desembolso del dueño de la franquicia, Steve Cohen, se tradujo en una debacle absoluta sobre el diamante. Al llegar justo a la mitad del calendario regular, el panorama de la novena de Queens es sombrío:

Récord actual : Marchan con una marca perdedora de 34 victorias y 47 derrotas .

: Marchan con una marca perdedora de . Distancia en el Este : Se ubican a 15 juegos de diferencia de los líderes, los Atlanta Braves.

: Se ubican a de los líderes, los Atlanta Braves. Pelea por el comodín: Se encuentran rezagados a 9.5 juegos del último boleto disponible para la postemporada.

Steve Cohen, propietario de los New York Mets, emitió un crudo mensaje institucional tras la destitución: "No hay forma de suavizarlo: esta temporada ha sido una decepción absoluta y nuestros fanáticos merecen algo mucho mejor de lo que hemos entregado en el campo".

La constelación de millones que terminó en el hospital

El desplome neoyorquino resulta alarmante considerando la agresiva reestructura del roster. Luego de romper el mercado con la contratación histórica del dominicano Juan Soto —por un monto de 765 millones de dólares por 15 temporadas—, la gerencia encabezada por David Stearns dejó ir a referentes como Pete Alonso y Brandon Nimmo para incorporar a Marcus Semien y Bo Bichette.

Sin embargo, la planeación deportiva fue pulverizada por una plaga de lesiones que mandó a la lista de inhabilitados a piezas angulares como el boricua Francisco Lindor, además de Semien, Luis Robert Jr., el cerrador Clay Holmes y Jorge Polanco.Andy Green asume la misión de rescate

Mendoza se despide de Nueva York dejando un récord global de 206-199. Aunque su gestión brilló en su campaña de debut, la inercia perdedora de 72-101 en sus últimos compromisos hizo insostenible su continuidad.

El reto de maquillar el cierre de año recae ahora en Andy Green, exinfielder de la organización y antiguo manager de los San Diego Padres (2016-2019), quien toma un barco a la deriva que amenaza con activar una reconstrucción total antes de la fecha límite de cambios.