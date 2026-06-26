Viernes negro para Cadillac: Antonelli domina y Checo Pérez se queda sin FP2

La jornada del viernes en el Red Bull Ring consolidó el gran momento del italiano Kimi Antonelli, quien completó el primer doblete de prácticas libres en lo que va de la temporada 2026. Al mando de su Mercedes, el líder del campeonato detuvo el cronómetro en 1m07.014s para adjudicarse el tiempo más rápido del segundo entrenamiento, superando por estrecho margen a los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.

Mientras las flechas de plata exhibieron su fortaleza con Antonelli a la cabeza —pese a que George Russell se ubicó sexto—Red Bull y Ferrari continuaron lidiando con altibajos en el rendimiento. Max Verstappen se colocó en la cuarta posición seguido muy de cerca por Lewis Hamilton en el quinto puesto. Por su parte, Charles Leclerc reportó la octava plaza en su regreso al monoplaza tras haber cedido su asiento en la práctica matutina.

El doble fallo mecánico que arruinó el viernes de Checo Pérez

La pesadilla logística y de fiabilidad continúa afectando el fin de semana del mexicano Sergio Pérez con la escudería Cadillac. Tras haber provocado una bandera roja en los minutos finales de la primera sesión, el tapatío volvió a quedarse detenido sobre la pista del circuito de Spielberg en apenas su segunda vuelta de instalación de la segunda práctica libre.

Previo al arranque de la tanda, los ingenieros de Cadillac reemplazaron por completo la Unidad de Control Electrónico (ECU) del monoplaza número 21 con el objetivo de erradicar el problema inicial; sin embargo, la misma falla mecánica volvió a manifestarse de forma inmediata, lo que derivó en el despliegue de un Virtual Safety Car.

El panorama empeoró drásticamente para el equipo norteamericano cuando el auto de Valtteri Bottas sufrió un incendio en el fondo plano de su MAC-26.