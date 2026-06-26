Roger Federer vuelve al tenis: los detalles del histórico evento de despedida con Stan Wawrinka

El mundo del tenis se prepara para un reencuentro que apela a la nostalgia de los amantes de este deporte. El legendario Roger Federer confirmó que volverá a vestirse de corto y empuñar la raqueta el 19 de diciembre en Ginebra, participando en un torneo de exhibición de despedida organizado en las instalaciones del complejo Palexpo por su gran amigo Stan Wawrinka.

El evento especial, bautizado de forma emotiva como "One Last Backhand" (Un último revés), significará la reaparición del suizo en un escenario público tras su retiro profesional en 2022, compartiendo cartelera con otras dos figuras de época: el británico Andy Murray y el francés Gaël Monfils.

El regreso de una leyenda eterna del circuito de la ATP

La noticia ha paralizado al entorno del tenis internacional. Federer, dueño de una de las trayectorias más estéticas y laureadas de la historia de la ATP, atesora en sus vitrinas un palmarés monumental:

Títulos de Grand Slams : 20 trofeos (tercero histórico detrás de Novak Djokovic con 24 y Rafael Nadal con 22).

: (tercero histórico detrás de Novak Djokovic con 24 y Rafael Nadal con 22). Palmarés absoluto : 103 coronas en el circuito profesional , ubicándose únicamente por detrás del récord histórico de Jimmy Connors (109).

: , ubicándose únicamente por detrás del récord histórico de Jimmy Connors (109). Copas de Maestros: Ganador en seis ocasiones de las Nitto ATP Finals.

Una hermandad forjada en el oro y la gloria suiza

La elección del Palexpo de Ginebra para albergar esta cita no es un asunto menor. El evento no solo rendirá tributo a la longeva trayectoria de más de 20 años de Stan Wawrinka (ganador de tres Grand Slams), sino que servirá para conmemorar la época más gloriosa del tenis helvético.

Federer y Wawrinka marcaron un hito generacional al conquistar de forma conjunta la medalla de oro en los dobles de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, una química en la cancha que posteriormente los llevó a levantar la emblemática Copa Davis en la edición de 2014.

Roger Federer fue el primer tenista en alcanzar la conquista de 20 trofeos de torneos de Grand Slam. Reuters

Tenis con impacto y propósito humanitario

La cartelera del próximo diciembre estará compuesta por compromisos en las modalidades de singles y dobles, cobijados por un festival de música y entretenimiento multimedia. Más allá del espectáculo deportivo, el comité organizador confirmó que todos los fondos recaudados por concepto de taquilla y patrocinios serán destinados íntegramente a las labores altruistas de la Fundación Leman Hope y la Fundación Roger Federer, consolidando un cerrojazo de oro donde la elegancia y el compromiso social volverán a unirse en el rectángulo de juego.