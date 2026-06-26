El regreso de Serena Williams en Wimbledon: los detalles de su debut ante una rival 24 años menor

El torneo de Wimbledon 2026 ha sido el escenario de una de las sorpresas más impactantes de los últimos años en el mundo del deporte. Serena Williams, la legendaria tenista estadounidense que conmociono al circuito hace unas semanas al anunciar su regreso del retiro, ya tiene definida su hoja de ruta. El sorteo oficial del cuadro de individuales determinó que su oponente en la primera ronda será la australiana Maya Joint, una jugadora de apenas 20 años, lo que representa un choque generacional absoluto al registrar menos de la mitad de la edad de la mítica campeona.

La menor de las hermanas Williams, de 44 años, pisará una cancha de singles de manera oficial tras casi cuatro años de ausencia, siendo su último registro la derrota en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos 2022 ante Ajla Tomljanovic.

Un regreso inesperado a la Catedral del Tenis

La vuelta de la histórica raqueta estadounidense al All England Club se gestó inicialmente mediante una invitación especial (wild card) para el torneo de dobles junto a su hermana Venus Williams, quien cumplió 46 años la semana pasada. Sin embargo, la organización británica desató la euforia de la fanaticada al confirmar la inscripción de Serena en el cuadro principal de singles.

En su despedida de 2022, Serena Williams evitó decretar un retiro definitivo: "No quiero usar la palabra retiro, prefiero pensar que estoy evolucionando para alejarme temporalmente del tenis". Tras el nacimiento de su segunda hija en 2023, la ganadora de 23 Grand Slams decidió reescribir su última página deportiva.

Serena Williams vuelve al All England Club, donde ha conquistado 13 títulos de Wimbledon (siete individuales y seis de dobles). AFP

El perfil de Maya Joint: Juventud y dominio en césped

El emparejamiento de este martes no representa una aduana sencilla para la veterana jugadora. Joint, nacida en Michigan pero competidora bajo la bandera de Australia, arriba a Londres en un momento de plena madurez física.

Posición actual : Ocupa el puesto número 53 del ranking mundial de la WTA .

: Ocupa el puesto . Especialista en hierba : Conquistó de manera categórica el título del Abierto de Eastbourne sobre césped la temporada pasada.

: Conquistó de manera categórica el título del sobre césped la temporada pasada. Antecedente: Registró su debut absoluto en el All England Club durante la edición de 2024, sumando valiosa experiencia en la superficie.

El infernal camino hacia las rondas definitivas

En caso de superar el exigente debut, el panorama para Williams luce sumamente complejo en el tercer Grand Slam del año. De avanzar a la segunda ronda, la estadounidense se mediría ante la filipina Alexandra Eala (vigésima novena preclasificada), mientras que en la tercera ronda proyectaría un potencial y volcánico duelo frente a la vigente campeona defensora del torneo, la polaca Iga Swiatek. La mística de Wimbledon vuelve a encenderse con la presencia de su máxima reina histórica en la cancha central.