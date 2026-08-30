Leones Negros protestan de nuevo y exigen el regreso del ascenso en México

Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara volvieron a protestar contra la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano, previo a su partido ante los Piratas de Veracruz en el Estadio Jalisco.

El conjunto tapatío dejó clara su postura desde antes del encuentro. Durante la fotografía oficial del equipo, todos los jugadores se taparon la boca como señal de protesta por la ausencia del ascenso y descenso entre la Liga MX y la Liga de Expansión.

La protesta también fue difundida en las redes sociales oficiales de Leones Negros, donde el club compartió un video del momento acompañado del mensaje: “El sueño de los que estamos aquí, de los que estuvieron y de los que vendrán. Rugimos por el ascenso porque EL FUTBOL ES DE TODOS”.

Leones Negros protesta y la afición los respalda

La manifestación continuó al inicio del partido. Después de que los Piratas de Veracruz realizaron la patada inicial, los futbolistas de Leones Negros se hincaron y colocaron una rodilla sobre el césped, permaneciendo inmóviles durante unos instantes.

Desde las tribunas del Estadio Jalisco, los aficionados respaldaron la protesta y corearon de manera unánime la palabra “ascenso”.

De esta manera, el equipo dirigido por Alfonso Sosa mantiene firme su postura para buscar el regreso del ascenso y descenso al futbol mexicano. Leones Negros considera que este sistema es necesario para impulsar una mayor competitividad y favorecer el desarrollo del balompié nacional.