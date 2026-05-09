VIDEO: La violenta caída del campeón de MotoGP que le podría costar la temporada

El vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, se verá obligado a ausentarse de la carrera del domingo en el Gran Premio de Francia, así como del Gran Premio de Cataluña el próximo fin de semana. Esta decisión se toma luego de que el piloto de Ducati sufriera una fractura en su pie derecho tras un violento accidente tipo highside ocurrido durante la última vuelta de la carrera sprint en Le Mans.

El equipo oficial informó que, tras los exámenes médicos pertinentes y radiografías, el español fue declarado no apto para competir debido a una "fractura del quinto metatarsiano en su pie derecho". Por tal motivo, Márquez volará esta misma noche a Madrid para someterse a una intervención quirúrgica. Este nuevo revés físico se suma a una temporada complicada en la que el piloto aún no ha logrado subir al podio.

Crisis de confianza y un título que se aleja

Actualmente, el multicampeón ocupa la quinta posición del campeonato, situándose a 51 puntos del líder Marco Bezzecchi. Antes del accidente, Márquez ya había admitido que su rendimiento no estaba al nivel esperado: "Necesito trabajar en el garaje para generar confianza, porque ahora mismo no estamos listos para mostrar nuestra velocidad ni para luchar por el campeonato".

El piloto fue enfático al señalar que el problema no radica en su montura. "No es que los demás vayan más rápido, es que yo voy más lento", declaró recientemente, reconociendo que no ha sido el piloto de Ducati más veloz en lo que va del año. Con este escenario, el equipo ha fijado como objetivo el Gran Premio de Italia, que se celebrará del 29 al 31 de mayo en Mugello, para el posible retorno de su estrella.