'Oso' de Nahuel Guzmán desata burla del Atlas sobre Tigres

Tigres perdió sobre el final del partido ante Atlas y el conjunto Rojinegro aprovechó sus 110 años de existencia para celebrar con su afición… y de paso burlarse del conjunto felino tras el oso de Nahuel Guzmán, mismo que antes de arrancar el partido calentó el compromiso ante los seguidores tapatíos.

Una vez saltando a la cancha del Estadio Jalisco, Nahuel Guzmán fue abucheado por La Fiel, integrantes de la porra del Atlas que buscaban desacreditar al cancerbero envuelto en polémica en los últimos días, debido a su comportamiento en la Leagues Cup 2026; le argentino respondió y se desató una ‘guerra de declaraciones’ entre ambos protagonistas.

Marchándose por delante en el marcador apenas en el minuto 2, Atlas tomó la ventaja, misma que Juan Brunetta equipararía veinte minutos después, manteniendo el empate hasta los minutos finales del compromiso, mismo en el que los locales ya se encontraban con un jugador menos debido a la expulsión de Jorge Sánchez (70’).

El gol del triunfo llegaría de manera inesperada, ya que un balón de mero trámite se le escapó entre los guantes a Nahuel Guzmán, desatando el furor en los seguidores que abarrotaron las tribunas del recinto mundialista.

Después de embolsarse los tres puntos que los enviaron al segundo sitio de la tabla general, Atlas destacó lo más destacado de la noche en la que los monumentos más relevantes de Guadalajara se tiñeron con sus colores debido a los 110 años de existencia:

El inicio del Apertura 2026 es ilusionante para el conjunto de la Perla Tapatía, arrancando con tres victorias (León, Santos y Tigres), por una sola derrota (Vs Monterrey), sumando 9 puntos y escalando a los primeros lugares de la Liga MX.

Por su parte, Tigres únicamente publicó el resultado final del compromiso celebrado en Guadalajara y guardó silencio en espera de que en los siguientes días pueda hacerse el anuncio oficial de su nuevo entrenador.

BFG