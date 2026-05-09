Cruz Azul anuncia boletaje agotado para la vuelta ante Atlas en el Estadio Banorte

Cruz Azul contará con un apoyo masivo para la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 frente al Atlas F.C., luego de anunciar boletaje agotado para el duelo de esta noche en el Estadio Banorte.

Tras la renovación del inmueble, el estadio cuenta ahora con una capacidad de 87 mil espectadores, por lo que el choque ante los Zorros marcará el primer lleno en un partido de Liga MX en esta nueva etapa del llamado Coloso de Santa Úrsula.

A través de sus redes sociales, La Máquina confirmó que todas las localidades fueron vendidas y lanzó un mensaje de motivación para sus aficionados de cara al encuentro decisivo.

Ambientazo el que tendremos hoy. Pintemos de azul el estadio”, publicó el club cementero.

El conjunto celeste llega con ventaja de 3-2 en el marcador global, por lo que una victoria o incluso un empate le bastará para asegurar su pase a las semifinales del Clausura 2026.