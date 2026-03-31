VIDEO: Así festejaron los aficionados de Bosnia su boleto al Mundial 2026

Bosnia dio la gran sorpresa en este último día de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 al deshacerse de Italia en penales, lo que ocasionó la celebración de sus aficionados en diversos sitios del país.

Pese a irse por debajo en el marcador de manera temprana en el compromiso, Bosnia aprovechó la expulsión de Alessandro Bastoni y, en los últimos minutos, Haris Tabakovic anotó el empate (1-1 al 79’) para extender la eliminatoria a los Tiempos Extra y tanda de penales.

Bosnia será parte del Grupo B en el Mundial 2026. Reuters

Sin errar, Bosnia logró imponerse 4-1 ante los italianos y Esmir Bajraktarevic se quitó la playera para celebrar su boleto a la Copa Mundial de la FIFA, convirtiéndose en el último en calificar por parte de los conjuntos pertenecientes a UEFA.

Esto provocó la celebración de cada uno de los aficionados tanto en el Stadion "Bilino Polje” como en sus alrededores, desatando la emoción de ser parte de uno de los 48 países que estarán soñando y contendiendo por proclamarse como los mejores del mundo:

Grupo, sedes y partidos de Bosnia en el Mundial 2026

Bosnia será parte del Grupo B y arrancará su actividad en el segundo día del Mundial 2026 enfrentándose a uno de los anfitriones, mientras que se medirá a Suiza -que presume ser el rival más poderoso del sector- y culminará su camino en la Fase de Grupos ante Qatar, por lo que, en el papel, sus opciones de superar la Primera Ronda son amplias.

Estos son todos los partidos de Bosnia en el Mundial 2026:

Bosnia Vs Canadá / viernes 12 de junio - BMO Field, 19:00 horas.

Bosnia Vs Suiza / jueves 18 de junio - SoFi Stadium, 13:00 horas.

Bosnia Vs Qatar / miércoles 24 de junio - Lumen Field, 13:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Bosnia cuenta con 2 participaciones en Copa Mundial de la FIFA; jamás ha superado la Fase de Grupos. Reuters

BFG