VIDEO: Emilio Lara cae a fosa en pleno partido de Liga MX

Protagonizando uno de los momentos más extraños y peligrosos para un futbolista en la Liga MX, Emilio Lara terminó cayendo en la fosa del Estadio Corregidora durante el partido entre Querétaro y Necaxa; el defensor mexicano no se lesionó y pudo continuar con el compromiso.

Para esta Jornada 14 del Clausura 2026, los Gallos recibieron a Necaxa en su feudo en busca de tres puntos que pudieran mantenerlos en la contienda por uno de los últimos lugares a la Liguilla, mientras que los de Aguascalientes contaban con la obligación de sumar una victoria que los metiera de lleno de cara a los sitios de honor.

Querétaro tomó ventaja de 2-0 durante la primera mitad y Emilio Lara ingresó durante el segundo tiempo en busca de modificar la dinámica y acercarse en el marcador, objetivo que se logró por conducto de Tomás Badaloni al 61’.

Con la intención del empate, Emilio Lara llegó hasta línea de fondo a máxima velocidad, sin embargo, el defensor mexicano no logró detenerse a tiempo y sufrió de las vallas publicitarias, mismas que no lograron contener su impulso y terminó cayendo a la fosa del Estadio Corregidora, misma que divide el terreno de juego de la tribuna.

Inmediatamente después, Emilio Lara salió de la fosa y se reintegró al terreno de juego cuando el cuerpo médico se encuentra listo para auxiliarlo, manteniéndose en el compromiso en donde Querétaro logró vencer 3-1 a Necaxa y mantiene sus esperanzas de pelear por un sitio a la Liguilla.

Por su parte, Necaxa sufrió de las expulsiones de Lorenzo Faravelli (75’) y Agustín Oliveros (85’), quienes no podrán estar presentes para medirse a Tigres en un duelo correspondiente a la Jornada 15 en donde saldrán como víctimas pese a disputarse en el Estadio Victoria; los felinos llegaron tras haber goleado a Chivas en el Volcán.

BFG