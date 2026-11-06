Video: Se calentaron los ánimos entre Galdames y Fulgencio tras el San Luis-Juárez

Haber sido derrotados por el último lugar de la clasificación parece no haberle agradado al jugador del San Luis, Benjamín Galdames, quien tuvo un fuerte intercambio de insultos al finalizar el juego con el mediocampista de Juárez, Raymundo Fulgencio.

El duelo correspondiente a la fecha 16 del Apertura 2026 concluyó 1-0 para los visitantes, gracias a que el equipo fronterizo encontró su único gol por la vía penal, por conducto de Óscar Estupiñán.

La victoria, si bien no le servía de nada al cuadro de Ciudad Juárez, sí arruinó las mínimas posibilidades que San Luis tenía de avanzar a la Liguilla.

En un video que circula en redes sociales se observa a Benjamín Galdames agredir a Raymundo por haber ofendido presuntamente a una mujer.

Métete con los hombres, maricón, poco hombre. Métete con los hombres, no con las mujeres, maricón, hijo de puta, poco hombre”, se esucha al jugador del San Luis gritarle a Raymundo Fulgencio.

Al momento se desconoce las razones precisas del enfrentamiento entre ambos jugadores, quienes fueron separados por elementos del Cuerpo Técnico del FC Juárez y personal de seguridad del estadio.

“Pues vente, por eso, vente, te estoy diciendo, pendejo, vente, sal”, se escucha responder a Fulgencio.