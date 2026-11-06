San Luis sufrió apagones de luz y en la cancha

San Luis sufrió cuatro apagones de luz en el primer tiempo y en la cancha también la pasaron mal, después de caer 0-1 ante Juárez en duelo de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. La música “salvó” los cortes de electricidad, que incluso se pudo escuchar la canción de Yuri, “El Apagón”.

El cuadro potosino salió abucheado por su afición al quedar prácticamente eliminado del torneo, mientras que los fronterizos siguieron con su dominio sobre su rival, al sumar su novena victoria en 15 enfrentamientos.

San Luis fue superior en el primer tiempo, pero no pudo plasmarlo en el marcador Mexsport

San Luis tuvo mayor posesión del balón en el primer tiempo, pero no lo reflejó en el marcador y sólo se quedó cerca.

El San Luis puso a temblar a Juárez en el minuto 23. Oscar Macías mandó un disparo que rechazó Sebastián Jurado al centro, por lo que Felipe Mora contrarremató, pero el esférico se estrelló en el travesaño.

El portero de Juárez fue factor de nueva cuenta al 42’. Anderson Duarte recibió un pase a profundidad, mandó servicio a segundo poste y el remate de Benjamín Galdames fue rechazado por el arquero a tiro de esquina.

El descanso se prolongó más de lo debido. Se dijo que iba a durar 20 minutos para dar mantenimiento a la iluminación.

Juárez salió con otra actitud para el segundo tiempo y estuvo cerca de un golazo. El joven de 22 años, Leandro Rodríguez, estuvo a punto de meter el balón al ángulo, pero su disparo estrelló el travesaño.

Juárez cerca por segunda ocasión y atajadón de Manuel Lajud. Oscar Estupiñan remató de cabeza frente al arco y el portero tuvo una gran reacción para evitar el tanto al 56’.

Oscar Estupiñan marcó el gol de la victoria al 83 y sumó su octavo tanto en el Apertura 2026 Mexsport

Cuando todo parecía que iba a terminar 0-0, un penal que fue revisado por el VAR cambió la historia. Estupiñan mandó su disparo al fondo al minuto 83, con lo que fue el gol número 8 del colombiano en el torneo.

San Luis se quedó con 19 puntos, mientras que Juárez sumó su tercera victoria para llegar a 11 unidades.