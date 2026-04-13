VIDEO: Anulan golazo de 70 metros a Julio González

Julio González volvió a ser tendencia al disputar un partido con la sub 21 de Puebla, ya que el portero de los Camoteros logró anotar de 70 metros, sin embargo, el tanto terminó siendo anulado debido a que el cobro de tiro libre era indirecto y no directo.

En la cancha 3 del Club Alpha, Puebla recibió a León en la Jornada 14 del Clausura 2026 sub 21, donde el cancerbero de 34 arrancó como titular y con el número 1 en la espalda.

A los pocos minutos del compromiso, Julio González abandonó su área para cobrar un tiro libre indirecto y, con la intención de sorprender a propios y extraños, quien fuera titular en la Copa América con el Tri, logró estremecer las redes… pero antes de celebrar, Erick Vázquez Chapa –árbitro del compromiso- terminó anulando el tanto.

Al ser un tiro libre indirecto, el balón debe ser tocado por al menos dos futbolistas antes de que éste termine al fondo de las redes, por lo que el golazo de 70 metros por parte de Julio González no fue válido y el esférico tuvo que regresar al punto de origen para repetir el cobro.

Perdiendo por completo la titularidad del arco de Puebla ante Ricardo Gutiérrez, Julio González fue relegado a tener actividad exclusivamente con el equipo sub 21 de La Franja, donde tampoco ha logrado sostener el primer sitio y alterna su sitio en el XI inicial.

Se cumplirán 2 años de la última gran aparición de Julio González en el futbol profesional, ya que en el verano de 2024 tomó el arco de la Selección Mexicana ante la lesión de Luis Ángel Malagón, protegiendo los tres postes del Tri durante la Copa América en donde el conjunto entonces dirigido por Jaime Lozano fue eliminado en Fase de Grupos.

BFG