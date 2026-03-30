VIDEO: Aficionados de Chivas y Atlas pelean en partido amistoso 

La fecha FIFA en la que la Selección Mexicana está disputando partidos ante Portugal y Bélgica, que se jugará este marte 31 de marzo, ha llevado a que algunos equipos de la Liga MX estén jugando partidos amistosos en Estados Unidos, ese es el caso de las Chivas de Guadalajara y el Atlas, donde el encuentro terminó en una trifulca entre aficionados.

El Clásico Tapatío se mudó a Los Ángeles y sirvió para que el equipo de Gabriel Milito comenzara a observar posibles opciones de alineaciones de cara a la falta de jugadores que tendrá en la parte final del Clausura 2026, esto dado que Chivas aporta una importante cantidad de jugadores para la selección nacional. El Rebaño Sagrado se impuso 1-0 al Atlas en el BMO Stadium, consolidando su jerarquía como líder del torneo.

Una de las grande noticias fue el regreso de Luis Romo después de un mes de inactividad como consecuencia de una lesión muscular que se presentó en la jornada 8. Aunque solo disputó unos minutos todo parece listo para que pueda jugar ante Pumas en la jornada 13 el próximo domingo 5 de abril.

El único gol del partido se dio en el minuto 56. Efraín Álvarez, con la precisión que lo caracteriza, cobró un tiro de esquina al primer poste donde apareció Ángel Sepúlveda para derrotar al portero del Atlas y sentenciar la victoria.

Sombra en el BMO: Violencia empaña el Clásico en Los Ángeles

Lamentablemente, las redes sociales mostraron que, una vez más, la violencia se hizo presente alrededor del partido cuando aficionados de Chivas y Atlas se enfrentaron a golpes en las zonas del estadio.

Lo que comenzó como un intercambio de insultos escaló a una gresca violenta con golpes y persecuciones que obligó a la intervención inmediata del personal de seguridad para separar a los aficionados de ambos equipos, esto mientras familias que habían asistido para ver a sus equipos en Estados Unido se alejaban de la zona.