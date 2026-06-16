VIDEO: Aficionados de Argentina y Argelia, a golpes en las calles de New York

Argentina, vigente campeona del mundo, enfrentará en su primer partido del Grupo J contra Argelia, un rival combativo y con gran experiencia en torneos internacionales.

La Selección de Lionel Scaloni llega con el respaldo de su plantel estelar y la ilusión de defender la corona, mientras que los argelinos buscarán dar la sorpresa con un futbol aguerrido y contragolpes letales.

Afición de Argentina y Argelia en Nueva York REUTERS

Miles de aficionados de ambos países han viajado a Estados Unidos para acompañar a sus selecciones, convirtiendo las calles cercanas a los estadios y puntos icónicos como Nueva York en verdaderas fiestas futboleras.

Golpes entre argentinos y argelinos en Times Square

Durante la noche del lunes, en medio de un masivo banderazo en Times Square, hinchas argentinos y argelinos pasaron de los cánticos y las provocaciones verbales a un enfrentamiento físico.

Imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales muestran empujones, puñetazos y patadas entre grupos de simpatizantes vestidos con las camisetas de sus selecciones.

La tensión comenzó con insultos y gestos obscenos entre ambas parcialidades, que habían convergido en el icónico lugar de Nueva York junto a aficionados de otras selecciones como Francia.

Lo que empezó como una competencia de cánticos escaló rápidamente a corridas y golpes en plena vía pública, obligando a decenas de personas a dispersarse.

La policía de Nueva York intervino de inmediato para separar a los bandos y controlar la situación. Hasta el momento no se reportan heridos graves ni detenidos de relevancia, pero el incidente generó preocupación entre los presentes y turistas que disfrutaban del lugar.

Argentina debutará en Kansas City este martes 16 de junio frente a Argelia; buscan el primer triunfo de Conmebol en el Mundial 2026. AFP

Primer incidente grave en USA durante el Mundial

Este lamentable suceso marca el primer incidente violento de importancia protagonizado por hinchas en territorio estadounidense durante la previa del Mundial 2026.

Aunque la mayoría de las concentraciones de aficionados han transcurrido en un clima festivo, este choque en Times Square pone en alerta a las autoridades sobre los riesgos de la alta concentración de pasiones en espacios públicos.