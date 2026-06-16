Poder mexicano: Isaac del Toro regresa al podio de la UCI

El mexicano Isaac del Toro volvió a subirse al podio de la Unión Ciclista Internacional (UCI), luego de conquistar el pasado domingo el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026.

Tras su caída en la Vuelta al País Vasco y el desagarro que sufrió el pasado 8 de abril, el originario de Ensenada, Baja California, quedó fuera del podio, cuando era ya un habitual verlo desde octubre de 2025.

Isaac del Toro conquistó el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026 AFP

En el nuevo ranking difundido por la UCI, Tadej Pogacar es el número uno, seguido de Jonas Vingegaard e Isaac del Toro.

El ciclista mexicano de 22 años ganó las etapas 8 y 9 para coronarse en el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026, a tres semanas del Tour de Francia (4 al 26 de julio).

Los títulos del ‘Torito’ en 2026: Tirreno-Adriático, Tour de los Emiratos Árabes Unidos y Tour Auvergne Rhone-Alpes.

ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN EL PODIO DE LA UCI:

1. Tadej Pogacar – 10,865 puntos.

2. Jonas Vingegaard – 8,625 puntos.

3. Isaac del Toro – 5,339 puntos.

Isaac del Toro suma tres títulos en 2026 AFP

4. Remco Evenepoel – 5,277 puntos.

5. Felix Gall – 4,063 puntos.

6. Tom Pidcock – 3,808 puntos.

7. Paul Seixas – 3,403 puntos.

8. Jasper Philipsen – 3,249 puntos.

9. Mathieu Van Der Poel – 3,230 puntos.

10. Arnaud De Lie – 3,193 puntos.