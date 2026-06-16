Poder mexicano: Isaac del Toro regresa al podio de la UCI
Tras ganar el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026, Isaac del Toro recuperó su lugar en el podio de la UCI
El mexicano Isaac del Toro volvió a subirse al podio de la Unión Ciclista Internacional (UCI), luego de conquistar el pasado domingo el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026.
Tras su caída en la Vuelta al País Vasco y el desagarro que sufrió el pasado 8 de abril, el originario de Ensenada, Baja California, quedó fuera del podio, cuando era ya un habitual verlo desde octubre de 2025.
En el nuevo ranking difundido por la UCI, Tadej Pogacar es el número uno, seguido de Jonas Vingegaard e Isaac del Toro.
El ciclista mexicano de 22 años ganó las etapas 8 y 9 para coronarse en el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026, a tres semanas del Tour de Francia (4 al 26 de julio).
Los títulos del ‘Torito’ en 2026: Tirreno-Adriático, Tour de los Emiratos Árabes Unidos y Tour Auvergne Rhone-Alpes.
ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN EL PODIO DE LA UCI:
1. Tadej Pogacar – 10,865 puntos.
2. Jonas Vingegaard – 8,625 puntos.
3. Isaac del Toro – 5,339 puntos.
4. Remco Evenepoel – 5,277 puntos.
5. Felix Gall – 4,063 puntos.
6. Tom Pidcock – 3,808 puntos.
7. Paul Seixas – 3,403 puntos.
8. Jasper Philipsen – 3,249 puntos.
9. Mathieu Van Der Poel – 3,230 puntos.
10. Arnaud De Lie – 3,193 puntos.