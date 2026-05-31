Árbitros mexicanos inician su concentración para el Mundial, ¿Quiénes son? 

Faltan pocos días para que comience la Copa del Mundo 2026 y las selecciones, jugadores, cuerpos técnicos y staffs completos afinan los últimos detalles de su preparación, mientras la expectativa crece en los tres países anfitriones.

En México, la fiebre mundialista ya se comenzó a percibir desde hace algunas semanas y ahora, los encargados de impartir justicia dentro del campo, han empezado su camino para la justa mundialista.

Katia Itzel García estará en el Cruz Azul vs Atlas. Mexsport

Los siete árbitros mexicanos viajan a Estados Unidos para el Mundial

Los siete árbitros mexicanos ya se encuentran rumbo a Estados Unidos para iniciar su concentración y preparación para el Mundial, así lo informó la Federación Mexicana de Futbol en un comunicado.

La FMF confirmó que el contingente arbitral tricolor partió hacia territorio estadounidense para comenzar un exigente periodo de concentración que incluye entrenamientos físicos, sesiones teóricas, análisis de videos y simulaciones de partido.

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol expresa su más profundo orgullo por la participación de estos siete jueces en la Copa del Mundo 2026... La FMF desea a toda la delegación arbitral mexicana el mayor de los éxitos en este torneo”, se lee en el escrito.

Los árbitros de México que estarán en el Mundial 2026

César Arturo Ramos Palazuelos — Árbitro Central Katia Itzel García Mendoza — Árbitro Central Sandra Elizabeth Ramírez Alemán — Árbitro Asistente Marco Antonio Bisguerra Mendiola — Árbitro Asistente Marco Antonio Bisguerra Mendiola — Árbitro Asistente Guillermo Pacheco Larios — VAR Erick Yair Miranda Galindo — VAR

César Ramos y Katia Itzel, los árbitros más importantes que manda México

César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García son los dos árbitros más importantes que manda México al Mundial tras sus buenas actuaciones.

Ramos Palazuelos llega a su tercer Mundial consecutivo tras sus destacadas participaciones en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Su experiencia, liderazgo y manejo de partidos de alta intensidad lo convierten en uno de los referentes del contingente mexicano y en un candidato a dirigir encuentros clave, incluso en fases avanzadas.

César Ramos Palazuelos es el favorito para ser el árbitro central en la Final del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

Por su parte, Katia Itzel hará historia como la primera árbitra central mexicana en un Mundial varonil.

Tras una sólida trayectoria en competiciones internacionales, incluyendo torneos femeniles y juveniles, su convocatoria representa un avance significativo para el arbitraje femenino en México y un reconocimiento a su preparación y calidad.