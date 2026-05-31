VIDEO: No la dejaron entrar con su bandera rusa y fabricó la propia

Marina Kondratiuk, esposa del portero ruso Matvei Safonov, protagonizó una de las imágenes más comentadas tras la conquista de la Champions League por parte del PSG, luego de aparecer en la celebración con una bandera de Rusia confeccionada de manera improvisada para evitar las restricciones impuestas por la UEFA.

La mujer acompañó a su esposo durante los festejos sobre el césped del Puskas Arena, escenario donde el conjunto parisino se proclamó campeón tras superar al Arsenal. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la celebración deportiva, sino el peculiar método que utilizó para portar los colores de su país.

De acuerdo con diversas publicaciones y videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, Kondratiuk no pudo ingresar al estadio con una bandera rusa debido a las normas vigentes de la UEFA, organismo que mantiene restricciones sobre símbolos nacionales de Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022.

Ante esta situación, la esposa del guardameta encontró una alternativa. Utilizó bolsas de plástico de colores para recrear el diseño de la bandera rusa y posteriormente apareció con ella colgada sobre los hombros durante los festejos del campeonato.

Las imágenes muestran a Marina Kondratiuk descendiendo desde las tribunas hacia la cancha para reunirse con Safonov, quien celebraba junto al resto de los integrantes del PSG. Ya sobre el terreno de juego, ambos se abrazaron mientras la bandera improvisada permanecía visible ante las cámaras de televisión y los miles de aficionados presentes.

La escena no tardó en generar reacciones divididas. Mientras algunos usuarios destacaron el ingenio de la mujer para mostrar su orgullo nacional, otros consideraron el gesto una provocación debido al contexto político que rodea a las sanciones deportivas impuestas a Rusia.

Desde que comenzó el conflicto bélico con Ucrania, la UEFA y otros organismos internacionales han aplicado diversas medidas contra el deporte ruso. Entre ellas se encuentra la exclusión de clubes y selecciones de competencias oficiales, además de restricciones relacionadas con el uso de banderas y símbolos nacionales en determinados eventos.

Por ahora no existe información sobre alguna posible sanción derivada de lo ocurrido durante la final. Lo cierto es que la imagen de Marina Kondratiuk con su bandera improvisada se convirtió en uno de los momentos más comentados de una noche histórica para el PSG, que finalmente logró conquistar el trofeo más importante del futbol europeo a nivel de clubes.