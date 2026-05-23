Víctor Velázquez previo a la Final: “Cruz Azul tiene una cita con la historia”

Víctor Manuel Velázquez, presidente de Cruz Azul, encendió las redes sociales con un emotivo mensaje de cara a la Gran Final del Clausura 2026 ante los Pumas de la UNAM. El directivo resaltó el compromiso total del plantel para conseguir la ansiada décima estrella en la historia de la institución.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el mandamás celeste dejó en claro que el equipo está listo para el momento cumbre del campeonato, respaldado por el apoyo incondicional que la fanaticada les brindó en las últimas horas.

Hoy cerramos la preparación y tenemos una cita con la historia. Con nuestra afición que nos acompañó en el último entrenamiento y en la cena donde nos comprometimos a dar el máximo esfuerzo y aprovechar esta gran oportunidad. Vamos juntos y a ganarlo por todos”, sentenció Velázquez.

Cruz Azul busca la décima de la mano de su directiva

Con este mensaje, el presidente busca blindar emocionalmente al grupo y enfocarlo en el objetivo principal: levantar el trofeo de la Liga MX. De conseguir el campeonato, significaría el segundo título bajo la gestión de Víctor Velázquez al frente de La Máquina. Cabe recordar que en el torneo Guard1anes 2021, el directivo comandó el proyecto que rompió la sequía celeste al derrotar a Santos Laguna para conseguir la novena estrella.

El entorno de La Máquina contrasta radicalmente con la mesura que se vive en el Pedregal, pues la afición cementera arropó por completo a sus jugadores en las instalaciones de La Noria, inyectando una dosis pura de motivación antes del silbatazo inicial.

¿A qué hora es la Final de Vuelta Pumas vs Cruz Azul?

El desenlace de esta histórica eliminatoria se llevará a cabo este domingo 24 de mayo en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El escenario será la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde dos de los cuatro grandes del futbol mexicano prometen protagonizar un duelo que quedará grabado en la memoria del balompié nacional por muchos años.