¿Otra vez en Estados Unidos? Copa América 2028 apunta al norte

Estados Unidos podría volver a recibir la Copa América en 2028, con una edición que también tendría cambios en su formato y más oportunidades de clasificación para las selecciones de Concacaf, incluida México.

El diario británico The Times, de acuerdo con la información difundida por Mediotiempo, reportó que el país norteamericano lleva ventaja para organizar el certamen y que las candidaturas de Argentina y Ecuador habrían sido rechazadas. La sede y la ampliación del torneo, sin embargo, todavía deben tratarse como posibilidades, sin una confirmación oficial en la información disponible.

Conmebol y Concacaf trabajarían en la organización de una nueva edición conjunta, con la infraestructura estadounidense como uno de los principales argumentos para llevar nuevamente la competencia fuera de Sudamérica.

Estados Unidos cuenta con una amplia oferta de estadios e instalaciones deportivas, además de un mercado que representa un atractivo comercial para el futbol internacional. El reporte también señala el interés por aprovechar el impulso que dejó la celebración del Mundial 2026.

La Copa América ya tuvo dos ediciones recientes en territorio estadounidense: la del Centenario de 2016, cuando Chile conquistó el campeonato, y la de 2024, en la que Argentina venció a Colombia en la final.

El país norteamericano, de concretarse esta posibilidad, organizaría el torneo por tercera ocasión en un periodo de 12 años y recibiría dos ediciones consecutivas de la competencia.

Más boletos para Concacaf; México estaría entre los interesados

El posible regreso a Estados Unidos vendría acompañado de otra modificación relevante: aumentar de 16 a 20 selecciones el número de participantes.

Conmebol mantendría la presencia de sus 10 selecciones afiliadas, mientras que Concacaf pasaría de seis a 10 representantes, según la propuesta descrita en el reporte.

La confederación de México tendría así cuatro lugares adicionales respecto a la edición de 2024, lo que abriría más espacios para los equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La Selección Mexicana estaría entre los combinados interesados en conocer las condiciones de acceso al certamen. La información disponible no precisa el mecanismo de clasificación ni establece qué selecciones tendrían un lugar asegurado.

La ampliación permitiría una participación equilibrada en número de equipos entre ambas confederaciones, aunque Conmebol conservaría a la totalidad de sus integrantes y Concacaf tendría que definir a sus representantes.

La Copa América 2028 empieza así a perfilar una edición con mayor presencia de la región de México, mientras Estados Unidos vuelve a colocarse como candidato para recibir la disputa por el título continental.