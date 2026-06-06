Interrogan a jugador de Irak en Chicago; retenido más de 7 horas

Meses después de convertirse en el héroe de Irak durante el Repechaje y conseguir su boleto al Mundial 2026 luego de 40 años alejados de una Copa del Mundo, el delantero de Irak, Aymen Hussein, fue interrogado por las autoridades de Estados Unidos, siendo retenido por un lapso superior a las 7 horas.

Hussein finalmente pudo entrar, pero al fotógrafo del equipo se le prohibió el ingreso a Estados Unidos, según el responsable, que trabaja para el Comité Olímpico de Irak pero mantiene estrechos contactos con el equipo.

No hubo comentarios inmediatos por parte de la Federación de Irak ni de Hussein, una figura emblemática que marcó el gol que aseguró la clasificación del equipo al Mundial.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a los mensajes en los que se les pedía una declaración sobre el supuesto interrogatorio, del que también se hizo eco la prensa iraquí.

Los aficionados salieron a primera hora de la mañana para recibir a la selección de Irak en el aeropuerto, con banderas en la mano y pidiendo a los jugadores que posaran para fotos, mostraban videos en las redes sociales.

El teléfono de Hussein fue inspeccionado tras su llegada, informó el funcionario iraquí. "El fotógrafo de la selección nacional, Talal Salah, fue retenido durante más de 10 horas, fue sometido a controles similares de su teléfono y, finalmente, se le denegó la entrada en Estados Unidos", añadió.

Irak regresa al Mundial por primera vez desde que debutó hace 40 años. En la primera fase, se enfrentará a Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I.

Hussein, de 30 años, lidera una potente delantera en la que también destacan Ali Al-Hamadi y los jóvenes talentos Ali Jassim y Youssef Amyn.

BFG