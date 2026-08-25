Raúl Jiménez y Wolves avanzan en la Carabao Cup

Raúl Jiménez sumó minutos en la cancha y el Wolverhampton avanzó a la siguiente ronda de la Carabao Cup, luego de vencer 0-2 al Sheffield Wednesday, duelo de la segunda jornada que se disputó en Hillsborough.

El mexicano no inició en el once titular, sino entró de cambio al minuto 62 en sustitución de Tawanda Chirewa. El ex del América se fue por segundo partido sin gol.

El Wolverhampton se puso adelante en el marcador gracias a un autogol de Sil Swinkels al minuto 3, después de que su arquero rechazó un potente disparo de Chirewa. Saheed Olagunju puso cifras definitivas con un certero remate de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Tommy Doyle al 45+1’.

Para la segunda parte, Raúl Jiménez ingresó de cambio y a los pocos minutos mandó un remate de cabeza que no encontró portería.

En su primer compromiso en la Carabao Cup, el Wolverhampton venció 3-0 al Port Vale.

El siguiente duelo de Raúl Jiménez y Wolverhampton en la Championship, se medirán al Stoke City el próximo sábado 29 de agosto.

Los Wolves marchan en la cuarta posición de la tabla general de la Championship, con cuatro puntos.