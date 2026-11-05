Valtteri Bottas disfrutando México, no importa cuándo leas esto

Si existe un lugar en el mundo donde al piloto de Fórmula 1 Valtteri Bottas le gusta disfrutar de sus días libres, es México, pues el finlandés volvió a presumir en sus redes sociales su estancia en el país tricolor. En esta ocasión, fue en el hotel resort Amanvari, ubicado en Baja California Sur.

El coequipero de Checo Pérez en Cadillac compartió imágenes en su cuenta de Instagram de sus vacaciones en Los Cabos. Entre las fotografías destaca su visita a la playa Mar de Cortés, así como al oasis natural Cañón de la Zorra.

Esta es la tercera ocasión en la que Valtteri Bottas aprovecha las fechas del Gran Premio de México para disfrutar de unos días de descanso en el país. Su primera visita vacacional ocurrió en noviembre de 2021, cuando, después de competir en el Autódromo Hermanos Rodríguez, viajó a las playas de los Cabos.

Tres años más tarde, en 2024 volvió a elegir Baja California Sur como destino turístico. Durante aquella visita recorrió las playas de la región, practicó ciclismo, disfrutó del surf y, por supuesto, presumió su afición por la gastronomía mexicana con fotografías de lo que consumió.

La gastronomía mexicana, otro de los grandes gustos de Valtteri Bottas

Durante su estadía en Los Cabos, el finlandés publicó entre las imágenes diversos alimentos pertenecientes a la cultura nacional, como los tacos y el tradicional pan de muerto.

Esta no es la primera vez que se ve a Valtteri Bottas disfrutando de la comida mexicana, pues en 2024, cuando aún era piloto de la escudería Sauber, visitó la taquería El Califa de León, ubicada en la avenida Ribera de San Cosme, donde disfrutó de sus tradicionales tacos de gaonera, bistec y costilla, incluso sentado en la banqueta, alejado de los lujos que rodean a la Fórmula 1.

El finlandés encuentra paz en México luego de una temporada complicada

Luego de un desafortunado abandono durante el GP de México, que se convirtió en el noveno de la temporada, aunado a los rumores sobre una posible sustitución por Colton Herta el próximo año, Valtteri Bottas ha encontrado en la cultura mexicana un refugio para distraerse, lo que confirma que su visita al país no se limitó únicamente a sus compromisos con la Fórmula 1.