Valencia renueva a Guido Rodríguez y pone fin a los rumores sobre un regreso a la Liga MX

El Valencia Club de Futbol confirmó la renovación de contrato de Guido Rodríguez, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, quien permanecerá en el conjunto español por al menos dos temporadas más. Con este movimiento, el club también pone fin a las versiones que apuntaban a un posible regreso del mediocampista a la Liga MX, donde anteriormente defendió las camisetas de Xolos de Tijuana y América.

Rodríguez llegó al Valencia a principios de 2026 procedente del West Ham United para disputar la segunda mitad de la temporada en La Liga. Desde su incorporación logró consolidarse como una pieza habitual en el esquema del entrenador Carlos Corberán.

Durante ese periodo disputó 17 partidos oficiales y marcó cuatro goles, rendimiento que llevó a la directiva valencianista a asegurar su continuidad.

Valencia extiende el contrato de Guido Rodríguez

A través de un comunicado, el Valencia informó que Guido Rodríguez firmó una renovación por dos temporadas más, por lo que permanecerá vinculado al club hasta 2028, con la posibilidad de ampliar el acuerdo por un año adicional.

En el anuncio, la institución destacó el impacto que tuvo el mediocampista argentino desde su llegada al equipo.

“Guido Rodríguez ha demostrado ser un jugador de alto nivel competitivo y con experiencia contrastada, capaz de ejercer una influencia clave en el centro del campo”, señaló el club.

El Valencia también resaltó la trayectoria internacional del futbolista, quien acumula más de 400 partidos oficiales entre clubes de América y Europa.

A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de West Ham United, Real Betis, Club América, Club Tijuana, River Plate y Defensa y Justicia, además de formar parte de la Selección de Argentina que conquistó la Copa del Mundo de 2022.

Los rumores sobre un posible regreso a la Liga MX

Antes de concretar su llegada al Valencia, distintos reportes situaban a Guido Rodríguez en la órbita de un club de la Liga MX.

Sin embargo, esas versiones quedaron descartadas cuando el conjunto español hizo oficial su incorporación y ahora, con la renovación de contrato, también pierde fuerza cualquier posibilidad de un regreso al futbol mexicano en el corto plazo.

México fue uno de los países donde el mediocampista consolidó su carrera antes de dar el salto definitivo al futbol europeo.

Con Xolos de Tijuana disputó 42 partidos oficiales y marcó cinco goles.

Posteriormente pasó al Club América, donde vivió una de las etapas más exitosas de su trayectoria. Con las Águilas jugó 123 encuentros, registró 12 goles y dos asistencias, además de conquistar un título de Liga MX.

Con la extensión de su contrato, Guido Rodríguez continuará su carrera en el futbol español y seguirá formando parte del proyecto deportivo encabezado por Carlos Corberán para las próximas temporadas.