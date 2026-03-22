Leyenda del Real Madrid elogia a Gilberto Mora y celebra regreso de Fidalgo

José María Gutiérrez, exjugador del Real Madrid, no duda del potencial del mexicano Gilberto Mora para ser material de equipos grandes en Europa, incluso de los merengues.

Es un poco como el que se ha ido al Atlético de Madrid (Obed Vargas) al final si se habla de él y se dice que hay equipos importantes detrás de él, es porque tendrá muchas cualidades para jugar al futbol. No se equivocan los equipos grandes, saben bien a quién fichar", dijo exfutbolista español durante su visita a México como embajador de LaLiga.

Presente en la WatchParty del Derby Madrileño, al poniente de la Ciudad de México, Guti también se refirió al regreso a España de su compatriota Álvaro Fidalgo, naturalizado mexicano y convocado a la Selección Mexicana para la fecha FIFA de marzo.

A Fidalgo le conocemos mucho en la cantera del Real Madrid, estuvo mucho tiempo ahí, es verdad que luego se vino a México y triunfó en el América. Era un paso importante para él volver a Europa, a un equipo como el Betis que está jugando Europa League, es buen fichaje del Betis", respondió a cuestionamiento de Excélsior.

Sobre el también mediocampista mexicano Obed Vargas, refuerzo del Atlético de Madrid, Guti es optimista en su adaptación y pronto destape en LaLiga.

Le hemos visto poco ahí, la verdad es que si lo fichan del Atlético es porque le han visto algo. El Atlético del Madrid tiene un gran director deportivo (Mateu Alemany) y sabe a quién ficha, en este caso hay que darle tiempo, es verdad que es muy joven y viene de otra liga y la adaptación es un poco más lenta".

Cabe recordar que tanto Obed Vargas como Álvaro Fidalgo fueron convocados por la Selección Mexicana y Javier Aguirre, para la serie de amistosos contra Portugal (28 de marzo, reapertura del estadio Azteca) y Bélgica (31 de marzo).

En el caso de Gil Mora, el mediocampista de los Xolos de Tijuana sigue ausente de la Selección Mexicana, por lesión (pubalgia).