¡Se va agradecido! Larcamón manda emotivo mensaje tras dejar la dirección técnica de Cruz Azul

Tras su cese como director técnico de Cruz Azul, el entrenador argentino Nicolás Larcamón se despidió oficialmente del club mediante un mensaje en redes sociales, en el que expresó su agradecimiento por la oportunidad de haber dirigido al conjunto celeste y cerró su etapa con un tono de gratitud hacia todas las áreas del equipo.

Hoy toca despedirme de Cruz Azul con la tranquilidad y la certeza de haberlo entregado todo por este proyecto. Agradecido especialmente con el grupo de jugadores por todo lo construido; les deseo lo mejor en lo que viene. Agradecer también a la directiva por la oportunidad y por el muy buen trato en todo este tiempo”, manifestó el técnico sudamericano.

Larcamón también reconoció el trabajo de su cuerpo técnico y el papel de la afición cementera durante su gestión, destacando tanto el apoyo como la exigencia mostrada a lo largo de la temporada.

A mi staff, el reconocimiento por su trabajo, entrega y profesionalismo. Y por último agradecer también a toda la afición que nos exigió, acompañó y apoyó en toda la temporada. Me voy con orgullo y la convicción absoluta de que siempre nos está pasando lo mejor”, añadió.

Tras su salida, la directiva de Cruz Azul confirmó que el equipo será dirigido de forma interina por Joel Huiqui, quien tomará el mando para la Jornada 17 y la Liguilla del Clausura 2026, con el objetivo de mantener al equipo en la pelea por el título.