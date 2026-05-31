Uruguay llevará a cuatro jugadores de la Liga MX al Mundial 2026

Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de jugadores con los que Uruguay afrontará el Mundial 2026 y entre los 26 convocados aparecieron cuatro futbolistas que juegan en nuestro país: Santiago Mele , Sebastián Cáceres , Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre .

La particularidad es que la Liga MX tendrá representación en cada una de las líneas de la selección uruguaya, con el portero Santiago Mele, de los Rayados de Monterrey; el defensa Sebastián Cáceres y el mediocampista Brian Rodríguez, de las Águilas del América; y el delantero Rodrigo Aguirre, de los Tigres.

La convocatoria definitiva de la Celeste no presentó demasiadas sorpresas. La principal ausencia fue la de Nahitan Nández, quien había tenido participación constante durante gran parte de las Eliminatorias Sudamericanas, pero finalmente quedó fuera de la lista elegida por el estratega argentino.

En el caso de Mele, el guardameta llega respaldado por la regularidad que ha mostrado con los Rayados y buscará ganarse minutos en una posición que también integran Fernando Muslera y Sergio Rochet.

Por su parte, Cáceres mantiene su lugar dentro de una generación de defensores encabezada por figuras como Ronald Araujo y José María Giménez, mientras que Brian Rodríguez se ha consolidado como una alternativa importante para Bielsa gracias a su velocidad y capacidad para jugar por las bandas.

La representación de la Liga MX se completa con Rodrigo Aguirre, delantero de los Tigres que buscará abrirse paso en una ofensiva liderada por Darwin Núñez, uno de los referentes del conjunto sudamericano.

Uruguay también contará con futbolistas de experiencia internacional como Federico Valverde , Rodrigo Bentancur , Manuel Ugarte , Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De La Cruz , quienes forman parte de la base que clasificó al equipo a la Copa del Mundo bajo las órdenes de Bielsa .

Uruguay quedó ubicado en el Grupo H de la Copa del Mundo . Su debut será el 15 de junio frente a Arabia Saudita , posteriormente se enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra España en el Estadio Guadalajara , un inmueble que los cuatro futbolistas de la Liga MX visitarán con regularidad durante el calendario del fútbol mexicano.

La selección uruguaya buscará avanzar a la fase de eliminación directa apoyada en una combinación de experiencia europea, talento sudamericano y los cuatro representantes de la Liga MX que lograron abrirse paso en la convocatoria mundialista.