El último encargo del Toro Valenzuela: su hijo revela la tarea pendiente en el beisbol mexicano

En los últimos días de octubre de 2024, mientras el mundo del beisbol contenía el aliento ante una Serie Mundial de tintes épicos entre Dodgers y Yankees, una luz se apagó en el firmamento deportivo. Fernando Valenzuela Anguamea, el hombre que no sólo patentó el screwball sino que movió los cimientos culturales de Los Ángeles y México, murió a causa de un shock séptico.

La pérdida de la figura más grande que ha dado el diamante nacional coincidió, paradójicamente, con un cambio de piel en la estructura del beisbol veraniego en México. En un ecosistema que hoy parece dar la espalda a la identidad para abrazar la globalización de sus rosters, la última voluntad de El Toro de Etchohuaquila se ha convertido en una trinchera ideológica.

Su hijo, Fernando Valenzuela Jr., actual propietario de los Tigres de Quintana Roo, ejecuta hoy un mandato póstumo que se lee como una declaración de resistencia romántica. en una Liga Mexicana de Beisbol que ha decidido abrir sus puertas de par en par a la legión extranjera. Mientras el certamen permite, ahora 18 jugadores no nacidos en México por roster, los Tigres han decidido mirar hacia adentro, hacia la tierra, hacia el origen.

"Mi padre me encargó mucho ese tema de que no me olvide de los mexicanos, que no me olvide del deporte nacional. Me pidió que siga impulsando eso, que no piense nada más en más extranjeros; que cuidemos al país, a los jóvenes que hoy pueden ser el próximo Fernando Valenzuela o el próximo Vinicio Castilla", contó a Excélsior Valenzuela Jr, presidente de Tigres.

Con una sequía de títulos que se extiende desde 2015 y dos temporadas consecutivas viendo los playoffs a la distancia , la presión por resultados inmediatos suele empujar a los directivos hacia el mercado de importados. Sin embargo, Valenzuela Jr. apuesta por la paciencia. Para él, el éxito no es sólo levantar un campeonato sino pulir el talento mexicano tal como se lo pidió su padre.

Ahora mismo contamos con muchos mexicanos jóvenes. Tuvimos en el Clásico a Alexander Armenta, un zurdo de 98 o 99 millas que salió de Tigres y ahora está en Japón. Ese es el reflejo de la visión de mi padre: más allá de los campeonatos, lo que él realmente buscaba era impulsar al pelotero nacional. Mi padre me encargó mucho eso, que no me olvide del deporte en México".

Entre una LMB moderna y llena de extranjeros

En la reciente presentación de la temporada 2026, un evento marcado por la modernidad del sistema ABS (automatización de bolas y strikes) y la llegada de nuevos patrocinadores que prometen una solvencia inédita para el circuito, la postura de Tigres resuena como un eco del beisbol de antaño adaptado a la urgencia del presente. La organización no sólo busca sobrevivir a la competitividad de la zona sur, sino convertirse en un semillero.

La liga ha hecho un gran trabajo creciendo, que nos veamos en muchos lados, pero necesitamos un ajuste. Los extranjeros son un extra que nos apoya, pero el mexicano tiene que crecer más en la liga. Por eso el mensaje es clave: es una apuesta de nuestra organización para continuar la misión que me encargó mi papá", sostuvo Fernando Valenzuela hijo.

Valenzuela Jr. reconoce que el deporte, en su naturaleza cíclica, ha sido severo con la organización en los años recientes. Pero su gestión no mide el tiempo en entradas, sino en décadas de impacto social y deportivo. La apuesta por el pelotero nacional es, en esencia, una apuesta por la identidad de un equipo que históricamente se llamó El equipo que nació campeón.

El deporte tiene una forma de revolverse; de repente hay tiempos malos, pero también hemos ganado mucha afición en Cancún. El turismo ha crecido, y el deporte con nosotros. Lo que mi padre quería no era solo ganar campeonatos, sino impulsar al joven mexicano para encontrar al próximo gran ídolo."

La visión del heredero de la leyenda posiblemente se materialice el siguiente año con la creación de una academia de beisbol en Quintana Roo con el nombre de Fernando Valenzuela que sirva para homenajear al Toro y para formar a los peloteros tricolores que necesita para nutrir su roster y exportar a Grandes Ligas.

Los Tigres se quedan en Quintana Roo

A pesar de los rumores que cíclicamente sitúan a la franquicia fuera de la península, el directivo sostuvo que los Tigres no se mudan y enfatizó que la plaza de Cancún ha madurado junto con la familia Valenzuela, que ya cumple 10 años al frente del equipo.

Valenzuela aseguró que los Tigres se mantendrán en Cancún. Facebook: Tigres