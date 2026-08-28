UEFA prepara demanda contra Gianni Infantino

La UEFA dejó en suspenso su amenaza de boicotear las competiciones organizadas por la FIFA, no sin antes preparar, una denuncia por "gestión desleal" contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su proyecto abortado de abrir el Mundial a la inversión privada.

El dirigente italo-suizo del futbol mundial, haciendo caso omiso de los llamamientos a dimitir, se aferra a su trono desde hace varias semanas, moviliza a sus apoyos -el último de ellos la Federación de Arabia Saudita este miércoles- y sigue siendo el único candidato oficial a un nuevo mandato el próximo 18 de marzo.

La decisión de la UEFA de postergar su boicot se produce al término de una reunión este miércoles en Mónaco de las federaciones miembro de la instancia europea, de los miembros de su Comité Ejecutivo y de los representantes europeos en el Consejo de la FIFA.

FIFA ha confirmado por escrito a la UEFA que el proyecto FIFA Forward Enterprise ha sido retirado 'de manera irrevocable y definitiva' y que 'no volverá a aparecer bajo ninguna otra forma, estructura, denominación o apariencia'. Habiendo obtenido las dos garantías que exigía de la FIFA el 30 de julio, y tras consultar a sus asociaciones nacionales, la UEFA aceptó por tanto suspender, con carácter provisional, la retirada de los equipos europeos de las competiciones de la FIFA para la próxima temporada", escribió la Confederación Europea en un comunicado.

La FIGC se pronunció en total sintonía con la UEFA Reuters

La UEFA, que estaría recabando pruebas, prepara así una demanda ante la justicia suiza -donde están las sedes de la UEFA y de la FIFA- contra el presidente de la FIFA Gianni Infantino por "gestión desleal", debido a su proyecto frustrado de abrir la Copa del Mundo a inversores privados, según se supo el jueves por una fuente cercana al expediente.

La confianza necesaria para el ejercicio de la presidencia de la FIFA se ha roto y no puede restablecerse simplemente mediante la retirada de una propuesta, garantías o promesas de reforma formuladas a posteriori (...) Si, no obstante, el actual presidente de la FIFA decidiera aspirar a un nuevo mandato, la UEFA uniría sus fuerzas a las de sus confederaciones asociadas para garantizar que a las federaciones miembro se les proponga una alternativa creíble, basada en la integridad, la responsabilidad, el desarrollo y un verdadero cambio institucional", escribió además la instancia europea en su comunicado.

"La primera opción es que se dé cuenta de que no cuenta con el apoyo (necesario para su reelección). (...) La otra opción es que participe en la votación, pero en ese caso, creo que tendremos un candidato en su contra. Aún no sé quién", había explicado por su parte el lunes el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, anunciando que no aspiraría a la presidencia de la FIFA frente a Infantino.

BFG