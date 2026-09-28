Aaron Judge presiona a los Yankees para jugar contra los Red Sox

Aaron Judge no quiere ver desde la banca el comienzo de los playoffs. A un día del primer juego de la serie de comodín contra los Red Sox, el capitán de los Yankees tomó práctica de bateo en el terreno por primera vez desde que sufrió una distensión en la pantorrilla derecha y reconoció que intenta convencer al equipo de incluirlo en el roster.

“He estado tratando de convencerlos bastante”, dijo Judge. El jardinero sabe que su deseo de jugar debe pasar por una evaluación médica: la lesión, localizada en el músculo sóleo, todavía le impide correr con normalidad.

Judge se lastimó el 16 de septiembre, apenas siete juegos después de regresar de una fractura de costilla que lo mantuvo fuera durante más de tres meses. Desde entonces, su trabajo de carrera se ha limitado a una cinta antigravedad. Hasta este lunes no había corrido las bases, aunque esperaba probarse al aire libre.

La decisión llegará antes del primer lanzamiento

Los Yankees deben entregar su roster de 26 jugadores antes del primer duelo contra Boston, programado para el martes en el Yankee Stadium. El manager Aaron Boone había dicho que preparaban la serie bajo la posibilidad de no contar con Judge, aunque dejó abierta la puerta a su regreso.

El capitán quisiera volver también al jardín derecho, pero Boone admitió que no sabe si eso es realista. Una opción sería utilizarlo únicamente como bateador, siempre que los Yankees consideren que puede correr sin exponerse a una lesión mayor.

Judge reconoció que jugar con la distensión implica riesgos, incluida la posibilidad de afectar el tendón de Aquiles. Aun así, insistió en que quiere acompañar a sus compañeros desde el primer encuentro. “Sé que muchos aquí tienen molestias y lidian con diversos problemas. Soy plenamente consciente de los riesgos”, afirmó.

La temporada regular fue complicada para Judge, quien disputó apenas 66 juegos y terminó con promedio de .241, 18 jonrones y OPS de .871. Pese a sus ausencias, Nueva York consiguió 93 victorias y llega a octubre con la efectividad colectiva más baja de las Grandes Ligas.

Ahora el rival es Boston, el mismo equipo al que los Yankees eliminaron en la serie de comodín del año pasado. Judge quiere repetir aquel comienzo, aunque la decisión final dependerá de cómo responda su pantorrilla antes de que se cierre el roster.

“Daría lo que fuera por estar ahí y luchar junto a los muchachos”, aseguró.