UEFA multa al Real Madrid y amenaza con cierre parcial del Bernabéu tras saludo nazi 

La UEFA ha emitido un fallo este viernes contra el Real Madrid, imponiendo una sanción económica de 15,000 euros tras los incidentes ocurridos durante el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League frente al Benfica, especialmente por lo sucedido con un aficionado.

Todo se originó porque durante la transmisión un fanático del Real Madrid fue captado por las cámaras de televisión realizando un saludo nazi en las gradas del Estadio Santiago Bernabéu.

Además de la multa, el organismo rector del fútbol europeo ha dictado el cierre parcial del estadio, afectando específicamente a 500 asientos de la tribuna sur inferior, zona donde se ubica la "Grada Fans". No obstante, esta clausura ha quedado suspendida por un periodo de prueba de un año, lo que significa que el Real Madrid podrá contar con el aforo completo para su crucial duelo de octavos de final ante el Manchester City el próximo 11 de marzo.

“Pensé que era una marca de ginebra”: La insólita defensa del responsable

Tras el revuelo internacional, el autor del gesto, un hombre originario de Huelva identificado como "Toni", rompió el silencio a través de un video en redes sociales en días pasados con argumentos que fueron poco creíbles. Lejos de admitir una ideología radical, el seguidor intentó minimizar el acto calificándolo como un movimiento aleatorio.

"Normalmente cuando voy al fútbol hago así, otro día me meto la mano en los huevos... por allí casualmente hice así dos veces", declaró, refiriéndose al saludo fascista.

En un intento por demostrar que no es racista ni homofóbico, el aficionado lanzó una serie de justificaciones personales: “Tengo dos negros adoptados y me encanta salir de fiesta con homosexuales”. Incluso mencionó que suele travestirse durante la romería de El Rocío para desmarcarse de cualquier perfil conservador o extremista: "Me visto de mujer y me pinto los labios. Tengo seis trajes de gitana".

Sin embargo, la frase que más indignación y mofa generó en la opinión pública fue su supuesta ignorancia histórica sobre el nacionalsocialismo. "Hasta el día de ayer pensaba que nazi era una marca de ginebra. Dije: 'Este fin de semana que vamos al Rocío, vamos a llevar dos botellas de nazi'", afirmó en la grabación.

Por su parte, la directiva del Real Madrid actuó con celeridad tras la difusión de las imágenes. El club informó que el personal de seguridad identificó al sujeto minutos después del incidente y procedió a su expulsión inmediata del recinto. Asimismo, se ha iniciado un proceso formal para la expulsión definitiva como socio o abonado de la institución.