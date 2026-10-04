Tyquan Thornton sufre escalofriante lesión en victoria de Chiefs sobre Raiders

Una escena dramática paralizó el encuentro de este domingo entre los Kansas City Chiefs y Las Vegas Raiders. El receptor abierto Tyquan Thornton sufrió una aparatosa lesión en el tobillo durante el cuarto cuarto, momentos después de haber conseguido una recepción clave que dejó a su equipo a las puertas de la zona de anotación.

El incidente ocurrió tras completar un pase profundo que colocó el ovoide dentro de la línea de las 10 yardas rival. Al momento de la tacleada, las piernas del jugador se enredaron debajo de su propio cuerpo.

La gravedad de la situación fue evidente de inmediato: el carrito médico ingresó al emparrillado para atender a Thornton, quien no pudo sostenerse en pie ni salir por su propio pie.

Una de las imágenes más desgarradoras de la jornada la protagonizó la reacción inicial del propio receptor. Tras la jugada, Thornton intentó ponerse de pie para festejar la ganancia de yardas sin percatarse de la magnitud del daño en su extremidad, antes de desplomarse sobre el césped por el intenso dolor.

Sensible baja para Kansas City

El percance representa un duro golpe para el cuerpo de receptores de los Chiefs, que minutos antes ya había perdido al receptor Rashee Rice debido a una molestia en el isquiotibial.

La desafortunada jugada cortó lo que estaba siendo la actuación más destacada en la carrera de Thornton. Hasta antes de abandonar el terreno de juego, el receptor sumaba cinco recepciones para 111 yardas acumuladas y dos anotaciones, consolidándose como la pieza más explosiva de la ofensiva en el partido. Se espera que en las próximas horas el staff médico del equipo emita un parte oficial sobre el diagnóstico exacto y el tiempo estimado de recuperación.